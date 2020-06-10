ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:46
Samsung Galaxy Watch покажут на презентации вместе с Galaxy Note 20
19:00
Xiaomi представила свой первый монитор под брендом Reami
17:56
Какие смартфоны Xiaomi не получат новенький Android 11
17:10
Redmi 9 неожиданно появился в продаже в магазинах Xiaomi
13:17
Xiaomi набирает тестеров для глобальной MIUI 12
19:30
Дизайн смартфона Xiaomi CC 10 раскрыли до анонса
18:00
Смотрим на нового конкурента Xiaomi Mi Band
17:21
Xiaomi готовит смартфон с 16 Гб оперативной памяти
15:38
120-ваттное зарядное устройство Xiaomi для зарядки смартфонов и ноутбуков
09:30
Huawei Mate 40: самый инновационный
08:00
Samsung Galaxy Q - новый смартфон официально
06:30
Самый бюджетный смартфон от Xiaomi
17:45
Samsung Galaxy S21 на Exynos обгонит Snapdragon
16:01
Samsung One Ui 2 - все фишки, которые вы должны знать
13:57
Xiaomi Mi Band 5 показали на фото за пару дней до выхода
12:36
Redmi 10X против Honor X10: выбор очевиден
19:58
Тест камеры Xiaomi Redmi Note 9S: хождение по кругу
19:39
Xiaomi Redmi 9: цена смартфона взбесила фанатов
17:32
Новая утечка показывает работу NFC в Xiaomi Mi Band 5 и не только
15:24
Смартфоны Xiaomi Redmi 9, 9A и 9C: характеристики, дизайн, цена
13:59
Приложение удаляющее всё китайское, бьёт рекорды в Play Market
20:00
Huawei заняла 2-е место в мировых поставках смарт-часов
18:00
Google столкнулась с иском из-за слежки за пользователями в режиме "Инкогнито"
15:59
Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел
14:09
Слежка уже реальность, будущее наступило
12:31
Умные часы Xiaomi Haylou Solar LS05: автономность 30 дней
20:43
В Китае презентовали новую OPPO Reno4 серию.
17:03
Xiaomi выпустила фен Weiyuan Smart всего за 5 долларов
15:35
Электрический диван Xiaomi Qifeng Electric Sofa: повышенный уровень комфорта
15:10
Xiaomi получила еще один патент на смартфон-книжку
12:21
Какие смартфоны получат обновление до Android 11
21:07
Смартфон Poco F2 Pro успешно прошел тесты на прочность
19:18
В Украине появится новый домашний 4G Wi-Fi-роутер Huawei B535
 Больше новостей
» » Xiaomi набирает тестеров для глобальной MIUI 12
-

Xiaomi набирает тестеров для глобальной MIUI 12

Поделиться:
MobilZone
409
Компания Xiaomi объявила о наборе тестеров для глобальной версии MIUI 12, предназначенной для смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и Pocophone F1.

Нужно отметить, что компания набирает тестировщиков этих устройств именно для глобальной прошивки MIUI 12, и эта команда будет тестировать только MI-прошивки.
Требования:
1. Регион: все регионы
2. Устройства, которые принимают участие в тестировании:
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 8 Pro
  • Pocophone F1
Прием заявок на участие в тесте MIUI 12 Global для смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и Pocophone F1 продлится до 21 июня! Более подробную информацию можно узнать здесь.