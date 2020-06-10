Xiaomi набирает тестеров для глобальной MIUI 12

Компания Xiaomi объявила о наборе тестеров для глобальной версии MIUI 12, предназначенной для смартфонов Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и Pocophone F1.
Нужно отметить, что компания набирает тестировщиков этих устройств именно для глобальной прошивки MIUI 12, и эта команда будет тестировать только MI-прошивки.
Требования:
1. Регион: все регионы
2. Устройства, которые принимают участие в тестировании:
Нужно отметить, что компания набирает тестировщиков этих устройств именно для глобальной прошивки MIUI 12, и эта команда будет тестировать только MI-прошивки.
Требования:
1. Регион: все регионы
2. Устройства, которые принимают участие в тестировании:
- Redmi Note 7
- Redmi Note 8 Pro
- Pocophone F1