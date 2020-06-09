Смотрим на нового конкурента Xiaomi Mi Band

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В этом году, каждая уважающая себя компания либо уже представила, либо собирается выпустить свою версию фитнес браслета. Это огромная ниша рынка до прошлого года была представлена только двумя крупными игроками -Но помимо нашумевшего, а после раскритикованного Realme Band, к группе лидеров, кажется можно отнести ещё один носимый гаджет от компании, презентация которого прошла в минувшее воскресенье.Всего было представлено 3 версии браслета: Классический OPPO Band, OPPO Band Fashion Edition и OPPO Band EVA Edition, вдохновлённая одним из популярных аниме.Конструктивно, главное отличие между ними заключается в креплении капсулы, которая в двух последних вариантах закреплена в специальной рамке из нержавеющей, вместо привычного крепления внутрь силиконового ремешка.Такое решение кажется мне очень удачным, особенно оно должно полюбится прекрасной половине человечества, ведь зрительно уменьшает размер самого гаджета на руке.Если коротко говорить о характеристиках, то в новинке от OPPO уставлен 1.1 дюймовый AMOLED экран, с разрешением 294 на 126. Так же производитель отмечает, что дисплей защищён специально разработанным, устойчивым к царапинам 2.5D стеклом.В OPPO Band установлен процессор, который отвечает за плавность работы и достойную скорость при повседневном использовании. Наряду с этим, все представленные версии естественно являются водонепроницаемыми и могут выдержать погружение на глубину до 50 метров.В устройстве присутствует 12 режимов активности, в каждом из которых поддерживается, а так жеOPPO Band конечно же оснащён режимом отслеживания сна, и должным образом справляется с основными задачами, по типу вывода уведомлений о вызовах, сообщениях, так же присутствует возможность управления музыкой.Представители OPPO заверили что батареи, объёмом впользователю будет хватать на 2 недели (), а заряжаться с 0 до 100 процентов, она будет за полтора часа.Что касается цены, OPPO Band в стандартной версии обойдётся вам в 199 юаней (26 долларов), версиябудет стоить уже 249 юаней (35 долларов), и наконец за версию вдохновлённую анимешными героями, попросят 299 юаней (40 долларов).