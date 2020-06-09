Смотрим на нового конкурента Xiaomi Mi Band

В этом году, каждая уважающая себя компания либо уже представила, либо собирается выпустить свою версию фитнес браслета. Это огромная ниша рынка до прошлого года была представлена только двумя крупными игроками - Honor и конечно же Xiaomi.
Но помимо нашумевшего, а после раскритикованного Realme Band, к группе лидеров, кажется можно отнести ещё один носимый гаджет от компании OPPO, презентация которого прошла в минувшее воскресенье.
Конструктивно, главное отличие между ними заключается в креплении капсулы, которая в двух последних вариантах закреплена в специальной рамке из нержавеющей, вместо привычного крепления внутрь силиконового ремешка.
Такое решение кажется мне очень удачным, особенно оно должно полюбится прекрасной половине человечества, ведь зрительно уменьшает размер самого гаджета на руке.
В OPPO Band установлен процессор "Apollo 3", который отвечает за плавность работы и достойную скорость при повседневном использовании. Наряду с этим, все представленные версии естественно являются водонепроницаемыми и могут выдержать погружение на глубину до 50 метров.
В устройстве присутствует 12 режимов активности, в каждом из которых поддерживается мониторинг частоты сердечных сокращений, а так же концентрации кислорода в крови.
OPPO Band конечно же оснащён режимом отслеживания сна, и должным образом справляется с основными задачами, по типу вывода уведомлений о вызовах, сообщениях, так же присутствует возможность управления музыкой.
Представители OPPO заверили что батареи, объёмом в 100 мАч пользователю будет хватать на 2 недели (по факту получится дней 8-9 я думаю), а заряжаться с 0 до 100 процентов, она будет за полтора часа.
Но помимо нашумевшего, а после раскритикованного Realme Band, к группе лидеров, кажется можно отнести ещё один носимый гаджет от компании OPPO, презентация которого прошла в минувшее воскресенье.
ДизайнВсего было представлено 3 версии браслета: Классический OPPO Band, OPPO Band Fashion Edition и OPPO Band EVA Edition, вдохновлённая одним из популярных аниме.
Конструктивно, главное отличие между ними заключается в креплении капсулы, которая в двух последних вариантах закреплена в специальной рамке из нержавеющей, вместо привычного крепления внутрь силиконового ремешка.
Такое решение кажется мне очень удачным, особенно оно должно полюбится прекрасной половине человечества, ведь зрительно уменьшает размер самого гаджета на руке.
Характеристики и функционалЕсли коротко говорить о характеристиках, то в новинке от OPPO уставлен 1.1 дюймовый AMOLED экран, с разрешением 294 на 126. Так же производитель отмечает, что дисплей защищён специально разработанным, устойчивым к царапинам 2.5D стеклом.
В OPPO Band установлен процессор "Apollo 3", который отвечает за плавность работы и достойную скорость при повседневном использовании. Наряду с этим, все представленные версии естественно являются водонепроницаемыми и могут выдержать погружение на глубину до 50 метров.
В устройстве присутствует 12 режимов активности, в каждом из которых поддерживается мониторинг частоты сердечных сокращений, а так же концентрации кислорода в крови.
OPPO Band конечно же оснащён режимом отслеживания сна, и должным образом справляется с основными задачами, по типу вывода уведомлений о вызовах, сообщениях, так же присутствует возможность управления музыкой.
Представители OPPO заверили что батареи, объёмом в 100 мАч пользователю будет хватать на 2 недели (по факту получится дней 8-9 я думаю), а заряжаться с 0 до 100 процентов, она будет за полтора часа.