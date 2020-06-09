Дизайн смартфона Xiaomi CC 10 раскрыли до анонса

Около года назад компания Xiaomi представила Xiaomi CC 9 и уже не секрет, что производитель работает над его преемником в лицеКроме того, на онлайн-площадке alibaba появилось в продаже защитное стекло именно для Xiaomi CC 10, оснащённое круглым вырезом под фронтальную камеру в верхнем левом углу.Кроме того, в описании товара упоминается изогнутость, что говорит о изогнутом дисплее, основная камера выполнена в стиле OnePlus 7T, а отсутствие дактилоскопического сканера на тыльной панели подразумевает наличие OLED-дисплея с подэкранным сканером отпечатков пальцев.Дата выхода Xiaomi CC 10 на рынок пока не раскрывается.