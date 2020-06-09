Xiaomi готовит смартфон с 16 Гб оперативной памяти

Как известно, уже не редкость смартфоны, оснащенные 12 Гб оперативки, но многие производители уже задумываются над переходом на 5-нм платформы и увеличением объема оперативной памяти.Сегодня достаточно известный инсайдер Digital Chat Station рассказал о том, что и компания Xiaomi ведет работы над аппаратом с 16 Гб ОЗУ.Технические характеристики будущей новинки пока не раскрываются, но, вероятно, смартфон получит платформу Qualcomm Snapdragon 865 с 5G-модемом, а дизайн частично позаимствуют у Xiaomi Mi Mix Alpha. Также ходят слухи, что данный аппарат войдет в линейку Xiaomi Mi Mix.Напомним, первым смартфоном, оснащенным 16 Гб оперативной памяти стал стал геймерский аппарат Nubia Red Magic 5G.