120-ваттное зарядное устройство Xiaomi для зарядки смартфонов и ноутбуков

Компания Сяоми выложила на YouTube 9-секундный ролик, в котором показано новое зарядное устройство мощность 120 Вт. Внешне оно представляет собой зарядный блок, оборудованный китайской «вилкой» и портом USB.



Адаптер поддерживает выходное напряжение в 20 В при силе тока в 6 Ампер. Также зарядное устройство Xiaomi способно поддерживать режимы 11 В и 6 А, 20 В и 5 А.

Максимальная мощность зарядки Сяоми составляет 120 Вт, благодаря чему процесс пополнения емкости аккумуляторной батареи смартфона будет занимать всего 10-13 минут.





Ожидается, что новинка будет рассчитана и на работу с ноутбуками.

Вполне вероятно, что презентация 120-ваттной зарядки произойдет уже 11 июня, когда планируется представить и новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5. Стоимость нового зарядного устройства от компании Xiaomi пока не озвучивается.