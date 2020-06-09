Самый бюджетный смартфон от Xiaomi

процессор четырёхъядерный Snapdragon 425, с видеоускорителем Adreno 308 - он справится с рабочими задачами, хотя сам процессор уже достаточно старый;

к сожалению с памятью не очень, всего 1 гигабайт оперативной и 8 встроенной, есть разъём для SD-карты до 128 гб;

камеры также для галочки, но сделать фото можно, основная на 8 мегапикселей, а фронталка на 5;

имеется 4G;

аккумулятор на 3000мАч.

Смартфон - это вещь нужная и полезная, и что делать если прямо сейчас нужен гаджет? Ответ вполне очевиден - присмотреться к бюджетным вариантам. Один из наиболее адекватных и доступных смартфонов является Xiaomi Redmi GO. Давайте подробнее рассмотрим его параметры.Начнём с дизайна, аппарат выполнен в классическом стиле. Корпус из пластика, имеет компактные размеры, в целом похож на старые модели. Дисплей с диагональю 5 дюймов, с HD разрешением, выполнен по IPS технологии.Пройдёмся по характеристикам:Что можно в итоге сказать о Redmi GO - это пожалуй неплохой бюджетник, возможно лучше других, и хоть процессор и старый, но всё ещё годный. Но к покупке я его не буду рекомендовать, с ним будет достаточно тяжело работать, всё же всего 1 гиг оперативки. Лучше посмотреть на модели дороже, например на Redmi 7A.Цена данного смартфона 59 долларов.