Самый бюджетный смартфон от Xiaomi

Смартфон - это вещь нужная и полезная, и что делать если прямо сейчас нужен гаджет? Ответ вполне очевиден - присмотреться к бюджетным вариантам. Один из наиболее адекватных и доступных смартфонов является Xiaomi Redmi GO. Давайте подробнее рассмотрим его параметры.
Начнём с дизайна, аппарат выполнен в классическом стиле. Корпус из пластика, имеет компактные размеры, в целом похож на старые модели. Дисплей с диагональю 5 дюймов, с HD разрешением, выполнен по IPS технологии.
Пройдёмся по характеристикам:
Цена данного смартфона 59 долларов.
Начнём с дизайна, аппарат выполнен в классическом стиле. Корпус из пластика, имеет компактные размеры, в целом похож на старые модели. Дисплей с диагональю 5 дюймов, с HD разрешением, выполнен по IPS технологии.
Пройдёмся по характеристикам:
- процессор четырёхъядерный Snapdragon 425, с видеоускорителем Adreno 308 - он справится с рабочими задачами, хотя сам процессор уже достаточно старый;
- к сожалению с памятью не очень, всего 1 гигабайт оперативной и 8 встроенной, есть разъём для SD-карты до 128 гб;
- камеры также для галочки, но сделать фото можно, основная на 8 мегапикселей, а фронталка на 5;
- имеется 4G;
- аккумулятор на 3000мАч.
Цена данного смартфона 59 долларов.