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Huawei Mate 40: самый инновационный

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MobilZone
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Huawei Mate 40 это следующий флагманский смартфон компании, которой выйдет в сентябре и судя по всему должен будет стать новой вехой в ее развитии (хитом уж точно). Причин на это сразу несколько:

Сенсорное кольцо

Был обнаружен патент, который судя по всему компания собирается применить в своем новом флагмане. Идея заключается в том, что кольцо вокруг круглого блока камер превращается в сенсорную панель. Причем это не просто сенсорная клавиша, а практически второй экран.
Диапазон возможного применения технологии очень широк. В патенте описывается возможность программировать различные действия на различные типы жестов. Можно управлять режимами камеры, принимать\отклонять вызовы и т.д. Так же на ней могут отображаться уведомления и информация о входящем звонке.

Железо

Кроме спецэффектов на задней крышке, это будет крутой смартфон и с точки зрения технических характеристик. Например процессором станет HiSilicon Kirin 1020 выполненный по технологии 5-нм. Это решение будет на 15% мощнее предыдущего, а энергоэффективность улучшится на 30%
Кроме того, будут разительно улучшены камеры за счет внедрения технологии свободной формы линз. Если объяснять коротко, то это в разы улучшит съемку на широкоугольный объектив в смартфоне.

HarmonyOS

Лично у меня этот слух вызывает сомнения, но ожидается что именно в этом телефоне компания представит свою операционную систему, которая станет конкурентом Android и IOS. Сейчас активно ведуться переговоры с разработчиками ПО, а так же с компания Google, для того что-бы они разместили своих карты Google Mapc в магазине приложений.