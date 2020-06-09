Huawei Mate 40: самый инновационный

Сенсорное кольцо

Железо

HarmonyOS

Huawei Mate 40 это следующий флагманский смартфон компании, которой выйдет в сентябре и судя по всему должен будет стать новой вехой в ее развитии (хитом уж точно). Причин на это сразу несколько:Был обнаружен патент, который судя по всему компания собирается применить в своем новом флагмане. Идея заключается в том, что кольцо вокруг круглого блока камер превращается в сенсорную панель. Причем это не просто сенсорная клавиша, а практически второй экран.Диапазон возможного применения технологии очень широк. В патенте описывается возможность программировать различные действия на различные типы жестов. Можно управлять режимами камеры, принимать\отклонять вызовы и т.д. Так же на ней могут отображаться уведомления и информация о входящем звонке.Кроме спецэффектов на задней крышке, это будет крутой смартфон и с точки зрения технических характеристик. Например процессором станет HiSilicon Kirin 1020 выполненный по технологии 5-нм. Это решение будет на 15% мощнее предыдущего, а энергоэффективность улучшится на 30%Кроме того, будут разительно улучшены камеры за счет внедрения технологии свободной формы линз. Если объяснять коротко, то это в разы улучшит съемку на широкоугольный объектив в смартфоне.Лично у меня этот слух вызывает сомнения, но ожидается что именно в этом телефоне компания представит свою операционную систему, которая станет конкурентом Android и IOS. Сейчас активно ведуться переговоры с разработчиками ПО, а так же с компания Google, для того что-бы они разместили своих карты Google Mapc в магазине приложений.