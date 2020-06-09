Samsung Galaxy Q - новый смартфон официально

Добро пожаловать в квантовую эру. Samsung и оператор сотовой связи SK Telecom выпустили новый, уникальный в своем роде смартфон Galaxy A Quantum в Южной Корее.Это первый в мире 5G смартфон с чипсетом квантового генератора случайных чисел (QRNG), который является эксклюзивным для сети SK Telecom.Galaxy A Quantum представляет собой обновленную версию Galaxy A71 5G по цене 649 000 вон (около 530 долларов США).Galaxy A Quantum уже доступен для предварительного заказа. Те, кто сделает предварительный заказ, получат Galaxy Buds бесплатно.В телефоне установлен чипсет SKT IDQ S2Q000 QRNG, я должен был озвучить его полное название, чтобы вы понимали всю серьезность. Этот чип был разработан швейцарской дочерней компанией SK Telecom ID Quantique.Суть его в том, что он генерирует случайные числа с помощью технологии квантовой криптографии и создает безопасные ключи, которые невозможно предсказать, что выносит устройство на беспрецедентный уровень защиты данных.Galaxy A Quantum оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-O с разрешением Full HD + и сканером отпечатков пальцев. Сзади у него четыре камеры, состоящие из основной 64-мегапиксельной камеры, 12-мегапиксельной ультра-широкоугольной камеры, 5-мегапиксельной макро-камеры и 5-мегапиксельного датчика глубины. Спереди смартфон имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру.Телефон работает под управлением Android 10 с One UI 2.0. Galaxy A Quantum оснащен процессором Exynos 980, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и слотом для карт памяти microSD.5G, Bluetooth 5.0, NFC, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм и все стандартные протоколы связи здесь присутствуют. Он питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 25 Вт.Что ж, самый главный вопрос, как Glaxy A Quantum использует этот квантовый чипсет?SKT IDQ S2Q00, который является самым маленьким в мире квантовым чипсетом (с размерами 2,5 x 2,5 мм), использует светодиод и датчик изображения CMOS. Это помогает ему создавать действительно случайные числа с непредсказуемыми паттернами.В отличие от обычных методов шифрования, основанных только на математике, в квантовом шифровании участвует физика. То есть информация преобразуется не в числовой формат, а в световойДля этого в чипе используется светодиод и CMOS-сенсор — в качестве квантовой частицы выступает случайный фотон, который считывает камера. Безопасность такого метода шифрования проистекает из невозможности изменить ни один параметр фотона, не исказив при этом другой. Таким образом можно очень легко фиксировать попытки взлома.Все это нужно для того, чтобы максимально повысить безопасность различных приложений платежных систем и аутентификации.Некоторые сервисы в Южной Корее уже поддерживают квантовое шифрование, поэтому эта модель там и выпускается.Также это усиленное шифрование нужно Samsung для того, что бы безопасно хранить многие данные, в том числе биометрию, информацию о платежах и даже оцифрованные документы.На новой модели Самсунг полностью устраняется возможность взлома и подбора ключей, даже при целенаправленной атаке. Это будет самый защищённый от взлома условно массовый коммерческий продукт. Я бы даже сказал избыточно защищенный.Не смотря на то, что это по сути тот же Galaxy A71, Galaxy Quantum является совершенно уникальным устройством на рынке. Что ещё раз доказывает, что Самсунг это действительно компания инноваций.И поверьте, это только начало квантовой эры. Это невероятно огромная и перспективная область, в которой ведутся работы. Так что не удивляйтесь слышать о квантовых устройствах все чаще и чаще.