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Samsung Galaxy S21 на Exynos обгонит Snapdragon

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MobilZone
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Как мы знаем, Exynos и AMD трудятся над своим детищем Exynos 1000, который должен быть по-настоящему мощным.
GPU от AMD по просочившимся тестам обещает уничтожить в пух и прах все существующие конкурирующие решения, но мы не можем забывать и о CPU.

А здесь то мы и не знали, что Exynos не просто решил перейти на новую графику, но и на новую концепцию для своего процессора.
В этом году Samsung совершили большую ошибку выпустив Exynos 990 со своими кастомными ядрами, тогда как Qualcomm остались на ARM ядрах и поэтому их чип вышел более надежным и мощным. Так было последние пару лет точно и Exynos 990 стал последней каплей, которая сломала спину верблюду.

Но что мне нравится в Samsung - они учатся на своих ошибках. Samsung распустил команду разработчиков ядер Mangoos и теперь следующее поколение флагманского чипа полностью переходит на ядра ARM и сейчас мы знаем почему.
Итак, ARM официально анонсировала высокопроизводительное ядро Cortex-A78 вместе с тем, о чем мы даже понятия не имели.

Совершенно новое супер ядро ARM Cortex X1 и позвольте мне объяснить, почему это хорошая новость для Samsung и Exynos.

Qualcomm использует стандартные ядра ARM, но с небольшими изменениями. Эта модификация представляет собой собственные ядра Kryo, где Qualcomm дополнительно оптимизирует стандартные ядра для получения высокой производительности. Это означает, что только со стандартными ядрами Samsung не победит Qualcomm в отделе процессоров. Да, они могут побить их в GPU с AMD, но в CPU со стандартными ядрами ARM это невозможно.

Именно поэтому, новые ядра Cortex X1 могут спасти ситуацию.
A78 на 20% быстрее, чем A77, но Cortex X1 на 30% быстрее, чем A77.

ARM сделали этот Cortex X1 в ответ на новые оптимизированные чипы, которые вы найдете в чипах Apple серии A и Qualcomm Snapdragon.
Qualcomm не собирается использовать Cortex X1, потому что у них уже есть собственные ядра Kyro.
Таким образом, остается линейка Exynos от Samsung, которая, скорее всего, будет использовать эти высокопроизводительные ядра, что поможет Exynos идти в ногу с Qualcomm и в отделе CPU.
Это все мы скорее всего увидим уже на 5 нм Exynos 1000, судьба которого ведет в Galaxy S21 вместе с графикой от AMD!

В общем, это действительно отличная новость для Samsung, а также для всех потребителей, потому что это поможет уменьшить монополию Snapdragon, а это создаст конкуренцию, которая порождает инновации и снижает цены.