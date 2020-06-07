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Xiaomi Redmi 9: цена смартфона взбесила фанатов

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MobilZone
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Компания Xiaomi и ее дочерний бренд Redmi планируют в самое ближайшее время представить публике новую народную линейку Redmi 9. Мы уже рассказывали о характеристиках данной линейки, которые утекли в сеть за несколько недель до релиза. Теперь же профильный ресурс Gizmochina озвучил стоимость смартфона в Китае. Версия Redmi 9 с 3 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем на 32 ГБ обойдется пользователям в 139 долларов, а за модификацию с 4/64 ГБ придется отдать $149. Стоит отметить, что прайс по сравнению с прошлым поколением Redmi 8 существенно увеличился. Прошлая линейка, при том же объеме оперативной и постоянной памяти стоила $112/$127. Однако характеристики при этом также значительно улучшились.


Напомним, что согласно утечке, Redmi 9 получит Full HD+ дисплей и неплохую квадро-камеру. Ну а тем пользователям, которые сочтут Redmi 9 слишком дорогим, будут доступны облегченные версии Redmi 9C и Redmi 9A. Вся линейка Redmi 9 будет отличаться повышенной автономностью, поскольку емкость аккумулятора составляет 5000 мА/ч. Учитывая появление живых фотографий упаковки и полной информации о начинке и стоимости, мы вправе ждать полноценный анонс уже в этом месяце.