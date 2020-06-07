ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:32
Новая утечка показывает работу NFC в Xiaomi Mi Band 5 и не только
15:24
Смартфоны Xiaomi Redmi 9, 9A и 9C: характеристики, дизайн, цена
13:59
Приложение удаляющее всё китайское, бьёт рекорды в Play Market
20:00
Huawei заняла 2-е место в мировых поставках смарт-часов
18:00
Google столкнулась с иском из-за слежки за пользователями в режиме "Инкогнито"
15:59
Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел
14:09
Слежка уже реальность, будущее наступило
12:31
Умные часы Xiaomi Haylou Solar LS05: автономность 30 дней
20:43
В Китае презентовали новую OPPO Reno4 серию.
17:03
Xiaomi выпустила фен Weiyuan Smart всего за 5 долларов
15:35
Электрический диван Xiaomi Qifeng Electric Sofa: повышенный уровень комфорта
15:10
Xiaomi получила еще один патент на смартфон-книжку
12:21
Какие смартфоны получат обновление до Android 11
21:07
Смартфон Poco F2 Pro успешно прошел тесты на прочность
19:18
В Украине появится новый домашний 4G Wi-Fi-роутер Huawei B535
19:15
Huawei представила новый 8-дюймовый планшет MatePad T 8 в Украине
17:09
Смартфон Redmi 9 показали на живых фото в двух цветах
10:30
Следующая глобальная презентация Xiaomi ожидается на следующей неделе
08:00
Xiaomi прекратит поддержку целого ряда своих смартфонов
20:52
Бренд Poco готовится к анонсу очередной новинки
16:27
Камера смартфона Xiaomi CAS предложит 12x оптический зум
14:00
Xiaomi представила мощный адаптер быстрой зарядки
12:47
Сравнение производительности Redmi K30 Pro и iPhone 11 Pro Max
10:41
Бренда Mijia от Xiaomi больше нет
23:50
Как проходят тимбилдинги в компании QATestLab
20:00
Обновленный Xiaomi Mi Mix Alpha ждать не стоит
18:00
Названы самые мощные смартфоны по итогам мая
16:48
Xiaomi прекращает выпуск тестовых сборок MIUI 11 для ряда смартфонов
14:30
AMD Ryzen C7 — флагманская платформа AMD для смартфонов
12:53
Xiaomi выпустила принтер Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer с поддержкой ОС Android и iOS
20:46
Xiaomi Mi Band 5 поддерживает удаленное управление камерой
17:50
Новый "зверь" в среднем ценовом сегменте смартфонов: мощное железо, крутой экран и NFC
16:24
Когда твой смартфон получит MIUI 12
 Больше новостей
» » Новая утечка показывает работу NFC в Xiaomi Mi Band 5 и не только
-

Новая утечка показывает работу NFC в Xiaomi Mi Band 5 и не только

Поделиться:
MobilZone
246
Уже менее, чем через неделю, 11 июня, пройдет очередная презентация Xiaomi, на которой покажут новые гаджеты, в том числе и продолжение легендарной линейки фитнес-трекеров Mi Band. С приближением дня анонса в Сети появляется все больше утечек, связанных с грядущими продуктами. Читайте об особенностях Mi Band 5 в нашей статье. 

Сегодня стало известно, что Mi Band 5 точно будет поддерживать бесконтактную оплату с помощью чипа NFC даже в глобальной версии. 

Обновление коснулось в том числе функций, отвечающих за здоровье. Xiaomi серьезно расширила функционал, добавив пульсовый оксиметр для отслеживания SpO2 (насыщение крови кислородом), возможность измерения уровня стресса и поддержания нормального дыхания. Фитнес-браслет может самостоятельно дать владельцу рекомендации с дыхательной разминкой если поймет, что вы слишком напряжены. 
Появится в Mi Band 5 и режим “Не беспокоить”, который позволит отключить все ненужные сигналы, шумы и вибрации на заранее выбранный период времени. 

Улучшит Xiaomi и техническую составляющую, которой обычно трудно удивить в таких устройствах, как фитнес-трекеры. Так, размер дисплея подрастет с 0,95 дюйма до 1,2 дюйма. Примечательно, что в новинке будет предустановленный циферблат, выполненный в стилистике “Мстителей”. Есть вероятность, что браслет получит лимитированную версию, как это уже случилось с Mi Band 4. 

Англоговорящих людей порадует поддержка браслетом голосового помощника Amazon Alexa, с помощью которого можно будет управлять умным домом.