Новая утечка показывает работу NFC в Xiaomi Mi Band 5 и не только

Уже менее, чем через неделю, 11 июня, пройдет очередная презентация Xiaomi, на которой покажут новые гаджеты, в том числе и продолжение легендарной линейки фитнес-трекеров Mi Band. С приближением дня анонса в Сети появляется все больше утечек, связанных с грядущими продуктами. Читайте об особенностях Mi Band 5 в нашей статье.Сегодня стало известно, что Mi Band 5 точно будет поддерживать бесконтактную оплату с помощью чипа NFC даже в глобальной версии.Обновление коснулось в том числе функций, отвечающих за здоровье. Xiaomi серьезно расширила функционал, добавив пульсовый оксиметр для отслеживания SpO2 (насыщение крови кислородом), возможность измерения уровня стресса и поддержания нормального дыхания.может самостоятельно дать владельцу рекомендации с дыхательной разминкой если поймет, что вы слишком напряжены.Появится в Mi Band 5 и режим “Не беспокоить”, который позволит отключить все ненужные сигналы, шумы и вибрации на заранее выбранный период времени.Улучшит Xiaomi и техническую составляющую, которой обычно трудно удивить в таких устройствах, как фитнес-трекеры. Так, размер дисплея подрастет с 0,95 дюйма до 1,2 дюйма. Примечательно, что в новинке будет предустановленный циферблат, выполненный в стилистике “Мстителей”. Есть вероятность, что браслет получит лимитированную версию, как это уже случилось с Mi Band 4.Англоговорящих людей порадует поддержка браслетом голосового помощника Amazon Alexa, с помощью которого можно будет управлять умным домом.