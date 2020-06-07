Смартфоны Xiaomi Redmi 9, 9A и 9C: характеристики, дизайн, цена

Redmi 9C

Основной объектив на 13 МП

Дополнительная камера на 2 МП для замера глубины

И фронтальная камера на 5 МП

Redmi 9A

Redmi 9

Теперь о ценах

Линейка Redmi Note в этом году стала богаче на целых пять моделей, некоторые из которых получились весьма привлекательными, а к некоторым (лично у нас) есть несколько весомых претензий.Но Xiaomi, похоже только набирает обороты, так как в сети появились полные характеристики и цены самых доступных смартфонов компании, о которых я и хочу Вам рассказать.И мне особенно грустно констатировать факт того, что судя по всему, о наличии процессоровв бюджетникахОднако давайте поговорим о каждом смартфоне более подробно, а потом уже сделаем выводы о привлекательности каждой из моделей.Новинка модельного ряда, "сердцем" которой является процессор от MTK - Helio G25, обладает 6.53 дюймовым IPS дисплеем, с HD разрешением, а так же неожиданно получаетХотя помня о том, что многие пользователи были обеспокоены тем как MIUI 12 будет работать на бюджетных смартфонах, увеличение ОЗУ кажется вполне логичным.Если говорить о памяти хранилища, то её размер замер на отметке в 64 ГБ. А вот объём батареи, по-прежнему радует, составляя, что при учёте HD разрешения, позволит смартфону жить несколько суток, даже при активном использовании.Главным и пожалуй единственным отличием одного из самых дешёвых смартфонов бренда от 9C, является отсутствие второй камеры на задней панели. В остальном по характеристикам полнейшее совпадение и если Вы фотографируете раз в пятилетку, то переплачивать смысла я не вижу.Кстати все смартфоны о которых идёт речь в этой статье выйдут на Android 10 и скорее всего MIUI 12."Флагман" линейки выглядит на порядок более привлекательным, ведь в нём установлен, который работает в паре соперативной памяти. Помимо этого разрешение экрана подросло до честного, при тех же размерах.К тому же смартфон оснащён уже, из которых, на задней панели расположился набор из 13/8/5/2, а вот селфи камера могла быть и по лучше, так как она по-прежнему 5-ти мегапиксельная, как и в младших братьях.Так же стоит заметить что все смартфоны будут поддерживать Micro SD карты, объёмом до 512 ГБ, в каждой из моделей будет присутствовать, расположенный на задней панели, к тому же инфракрасный порт для управления техникой никуда не делся.Цена настартует со 100 евро, запопросят 130 евро, а самый навороченный смартфон в линейке обойдётся вам в 160 евро, много это или мало решать конечно же Вам, но лично мне кажется, что 5100 гривен это как то через чур.