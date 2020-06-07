Смартфоны Xiaomi Redmi 9, 9A и 9C: характеристики, дизайн, цена

Линейка Redmi Note в этом году стала богаче на целых пять моделей, некоторые из которых получились весьма привлекательными, а к некоторым (лично у нас) есть несколько весомых претензий.
Но Xiaomi, похоже только набирает обороты, так как в сети появились полные характеристики и цены самых доступных смартфонов компании, о которых я и хочу Вам рассказать.
И мне особенно грустно констатировать факт того, что судя по всему, о наличии процессоров Snapdragon в бюджетниках можно забыть навсегда.
Однако давайте поговорим о каждом смартфоне более подробно, а потом уже сделаем выводы о привлекательности каждой из моделей.
Новинка модельного ряда, "сердцем" которой является процессор от MTK - Helio G25, обладает 6.53 дюймовым IPS дисплеем, с HD разрешением, а так же неожиданно получает 3 ГБ оперативной памяти.
Хотя помня о том, что многие пользователи были обеспокоены тем как MIUI 12 будет работать на бюджетных смартфонах, увеличение ОЗУ кажется вполне логичным.
Если говорить о памяти хранилища, то её размер замер на отметке в 64 ГБ. А вот объём батареи, по-прежнему радует, составляя 5000 мАч, что при учёте HD разрешения, позволит смартфону жить несколько суток, даже при активном использовании.
В вопросе камер всё достаточно стандартно:
Главным и пожалуй единственным отличием одного из самых дешёвых смартфонов бренда от 9C, является отсутствие второй камеры на задней панели. В остальном по характеристикам полнейшее совпадение и если Вы фотографируете раз в пятилетку, то переплачивать смысла я не вижу.
Кстати все смартфоны о которых идёт речь в этой статье выйдут на Android 10 и скорее всего MIUI 12.
"Флагман" линейки выглядит на порядок более привлекательным, ведь в нём установлен MediaTek Helio G70, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Помимо этого разрешение экрана подросло до честного FHD, при тех же размерах.
К тому же смартфон оснащён уже пятью камерами, из которых, на задней панели расположился набор из 13/8/5/2, а вот селфи камера могла быть и по лучше, так как она по-прежнему 5-ти мегапиксельная, как и в младших братьях.
Так же стоит заметить что все смартфоны будут поддерживать Micro SD карты, объёмом до 512 ГБ, в каждой из моделей будет присутствовать сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели, к тому же инфракрасный порт для управления техникой никуда не делся.
Но Xiaomi, похоже только набирает обороты, так как в сети появились полные характеристики и цены самых доступных смартфонов компании, о которых я и хочу Вам рассказать.
И мне особенно грустно констатировать факт того, что судя по всему, о наличии процессоров Snapdragon в бюджетниках можно забыть навсегда.
Однако давайте поговорим о каждом смартфоне более подробно, а потом уже сделаем выводы о привлекательности каждой из моделей.
Redmi 9C
Новинка модельного ряда, "сердцем" которой является процессор от MTK - Helio G25, обладает 6.53 дюймовым IPS дисплеем, с HD разрешением, а так же неожиданно получает 3 ГБ оперативной памяти.
Хотя помня о том, что многие пользователи были обеспокоены тем как MIUI 12 будет работать на бюджетных смартфонах, увеличение ОЗУ кажется вполне логичным.
Если говорить о памяти хранилища, то её размер замер на отметке в 64 ГБ. А вот объём батареи, по-прежнему радует, составляя 5000 мАч, что при учёте HD разрешения, позволит смартфону жить несколько суток, даже при активном использовании.
В вопросе камер всё достаточно стандартно:
- Основной объектив на 13 МП
- Дополнительная камера на 2 МП для замера глубины
- И фронтальная камера на 5 МП
Redmi 9A
Главным и пожалуй единственным отличием одного из самых дешёвых смартфонов бренда от 9C, является отсутствие второй камеры на задней панели. В остальном по характеристикам полнейшее совпадение и если Вы фотографируете раз в пятилетку, то переплачивать смысла я не вижу.
Кстати все смартфоны о которых идёт речь в этой статье выйдут на Android 10 и скорее всего MIUI 12.
Redmi 9
"Флагман" линейки выглядит на порядок более привлекательным, ведь в нём установлен MediaTek Helio G70, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Помимо этого разрешение экрана подросло до честного FHD, при тех же размерах.
К тому же смартфон оснащён уже пятью камерами, из которых, на задней панели расположился набор из 13/8/5/2, а вот селфи камера могла быть и по лучше, так как она по-прежнему 5-ти мегапиксельная, как и в младших братьях.
Так же стоит заметить что все смартфоны будут поддерживать Micro SD карты, объёмом до 512 ГБ, в каждой из моделей будет присутствовать сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели, к тому же инфракрасный порт для управления техникой никуда не делся.