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Приложение удаляющее всё китайское, бьёт рекорды в Play Market

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MobilZone
284
Мы всегда был в недоумении от подобных идей, но всем известно, что спрос рождает предложение и глядя на то как в Британии выпускают "чудодейственные" гаджеты для защиты от сетей 5G, а в Play Market одним из самых скачиваемых приложений становится утилита удаляющее всё китайское с вашего смартфона, я понимаю что заработок на чужом страхе, всё ещё является отличным бизнесом.

Сегодня разбираемся с приложением "Remove China Apps", которое за короткий срок набрало 5 000 000 загрузок в Play Market, и имеет среднюю оценку 4.9 из 5 возможных.

Разделяй и властвуй

 ак как ситуация в мире накалена, а отношения между многими странами мягко говоря нестабильны, подобные проекты получили плодородную почву для распространения.
Компания OneTouch AppLabs, на волне всеобщего недовольства Китаем, выпустила приложение для Android смартфонов, основной задачей которого, является выявление и удаление софта который был разработан в поднебесной.
В описании нас встречает тезис о том, что эта утилита создана исключительно в образовательных целях, но по факту, Remove China Apps ещё один инструмент для нанесения ущерба китайской экономике и разработчикам в частности.

К тестам !

Приложение занимает в памяти 7.39 МБ, и при первом входе просит выдать ему разрешение на доступ к памяти и списку приложений.

После нажатия кнопки "SCAN NOW" оно производит поиск "вредоносного" софта, который при желании можно удалить. Но главный прикол заключается в том, что при тестах на смартфоне Xiaomi, под управлением MIUI 11, оно не выявляет ни одного "китайского" приложения.

А вот при тестах на другом смартфоне, Remove China Apps предложило удалить "PUBG Mobile", разработчиком которого является "Tencent Games". Впрочем, делать это я естественно не стал.
Проверку на вирусы и вредоносное ПО, приложение проходит без проблем, рекламы я не заметил (пока), а это значит что более пяти миллионов человек, осознанно решили отказаться от всего китайского, что по моему мнению, является отличной иллюстрацией силы промывания мозгов и зомбирования.

А если бы у Вас было желание выпустить одно приложение, с каким из людских страхов оно боролось бы ? Давайте пофантазируем в комментариях.