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Слежка уже реальность, будущее наступило

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MobilZone
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Все мы понимаем, что используя интернет, мы оставляем за собой следы. Такие, о которых мы даже с вами не догадываемся. Поисковые алгоритмы считают: каждый наш вход, каждое наше действие в интернете, клик на любую ссылку. Они могут отслеживать, наши все комментарии, покупки в интернет-магазинах, все наши действия, чтобы потом они могли предлагать рекламные материалы. После прочтения этой статьи вы сможете просмотреть, что собрала компания Google о вас. Также, мы отключим с вами некоторые параметры.

Сначала, давайте мы с вами отключим некоторые параметры. Для этого, мы с вами, заходим в настройки? переходим в “приложения” выбираем “все приложения” ? нам нужно отыскать приложение, которое называется Google. В поиске начинаем вводим Google и вот поиск нам покажет это приложение. Заходим в него ? нас интересует пункт “уведомления”, здесь мы с вами видим (в блоке прочее) различные категории уведомлений (здесь уже всё индивидуально). Заходим в уведомления которые вы считаете ненужными и отключаем (например, фильмы, сериалы). Далее видим с вами такой пункт, как рекомендации так же выключаем. Таким образом проходим по этому списку, какие-то акции тоже выключаем. Всё это нам не нужно, всё это собирает нашу информацию, разрешает нашу батарею и занимает оперативную память.

Теперь давайте я вам расскажу, как посмотреть “досье” которая уже собрала Google на вас и как это можно предотвратить. Нам нужно набрать в поиске “аккаунт Google” ? в разделе персонализация рекламы нажмите настроить рекламу. На главной странице, вы сразу увидите огромный список, различных категорий рекламы и здесь отключаете всё, что вам не нужно. Я например, отключил комиксы. Здесь мы можем с вами вручную зайти в каждый пункт, нажать отключить, чтобы не показывался блок рекламы, либо вот вверху мы можем просто передвинуть ползунок “персонализация рекламы” и отключить её полностью. Также вы можете убедиться, что все действия в интернете отслеживается компании Google.