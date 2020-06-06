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Умные часы Xiaomi Haylou Solar LS05: автономность 30 дней

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MobilZone
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На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin появилась интересная модель умных часов под названием Haylou Solar LS05, которые по своим возможностям мало чем уступают более известным моделям семейства смарт-часов Amazfit.

Смарт-часы оборудованы TFT-дисплеем диагональю 1,22 дюйма и разрешением 240х240 пикселей. предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68, то есть вероятность попадания внутрь влаги полностью исключается.

Устройство оснащено датчиком измерения пульса, может мониторить качество сна. Доступно также отслеживание 12 различных видов спортивных нагрузок.

Синхронизация часов Xiaomi возможна со смартфонами, которые работают как на «Андроиде», так и iOS.
В режиме ожидания подзарядка аккумулятора не потребуется в течение 30 дней. При максимальной же нагрузке этот показатель уменьшается до 15 дней.
Одно из ключевых преимуществ часов Xiaomi Haylou Solar LS05 – цена, которая в Китае составляет всего 25 долларов. При продаже в Украине, что случится не раньше августа 2020 года, стоимость вполне может подрасти до 40-45 долларов.