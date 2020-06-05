В Китае презентовали новую OPPO Reno4 серию.

Её зарубежные версии будут иметь расширенный функционал. 5 июня 2020 года, Китай – ведущий мировой производитель смарт-устройств OPPO официально презентовал OPPO Reno4 5G серию. В данную серию вошли: ОРРО Reno4 Pro и ОРРО Reno4, а также беспроводные наушники OPPO Enco W51, фитнес трекер OPPO Band и Wi-Fi роутер OPPO 5G CPE T1.

Серия OPPO Reno4 продолжает наследие Reno3 – пионера среди «5G видеофонов», предоставляя обновленные функции видеосъемки, чтобы позволить пользователям снимать широкий спектр сцен.

OPPO Reno4 серия оснащена режимами Ultra Night Video и Ultra Steady Video 3.0, что позволяет пользователям с легкостью снимать различные сцены даже при недостаточном освещении, и существенно улучшает стабилизацию видео. Кроме того, Reno4 серия получила 65 Вт быструю зарядку SuperVOOC 2.0, которая полностью заряжает телефон за 36 минут. Имея толщину 7,6 мм и вес 172 г новая модель Reno4 Pro стала сверхлегкой, а уникальный дизайн модели Reno Glow открывает путь к новой эре дизайна 5G мобильных телефонов.

Версия OPPO Reno4 Pro с 8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM, а также версия 12 ГБ RAM + 256 ГБ ROM будут стоить RMB 3799 и RMB 4299 соответственно. Цена на OPPO Reno4 версию 8 ГБ ROM + 128 ГБ RAM и версию 8 ГБ ROM + 256 ГБ RAM составит RMВ 2999 и RMB 3299 соответственно и будут доступны с 12 июня в Китае. OPPO Reno4 Pro Green Glitter по цене RMB 4299 будет доступен в Китае с 18 июня в виде лимитированной серии.

OPPO всегда применял стратегию «Glocal» и делал то же самое для своих продуктов. Зарубежным рынкам будут доступны различные версии Reno4 серии с расширенным функционалом. Следите за новостями!

Отличная full-scene съемка - полностью обновленные функции видеосъемки позволят легко снимать самые различные сцены.

Чтобы решить проблемы с размытыми изображениями и улучшить четкость ночных снимков, в OPPO Reno4 Pro появилась функция Ultra Night Video. С точки зрения аппаратного обеспечения, OPPO Reno4 Pro оснащен ультра-ночным широкоугольным видеообъективом Sony IMX708, который имеет сверх широкое поле обзора 120° и может снимать широкоугольные кадры с гораздо большей детализацией. Кроме того, OPPO Reno4 Pro оснащен сенсором 1 / 2,43 '' с размером одного пикселя до 1,4 мкм. Он также поддерживает технологию «четыре пикселя в одном», что помогает снимать с более высокой экспозицией и большей чувствительностью при слабом освещении.

(Reno4 Pro оснащен широкоугольным видеообъективом Sony IMX708)

OPPO Reno4 Pro имеет собственный алгоритм Moonlight Video Algorithm. Когда он включен, яркость экрана при ночной съемке, а также четкость изображения могут быть увеличены на 74,4% и 33,7% соответственно. В результате он обеспечивает более яркие, чистые и красочные изображения.

(Reno 4 Pro использует независимо разработанный Moonlight Video Algorithm)

Кроме того, OPPO Reno4 Pro оснащен новейшим режимом Ultra Steady Video 3.0. Комбинация ультра широкоугольного объектива, суперустойчивой стабилизации изображения и алгоритма, разработанного OPPO, предотвращает «эффект дрожания рук» и обеспечивает стабилизацию на аппаратном уровне. Кроме того, функции Front Steady Video и Hyperlapse помогают снимать селфи-видео, широкоугольные кадры и обеспечивают съемку на 360°.

Когда дело доходит до редактирования видео, Soloop, интеллектуальное приложение для монтажа, запускает 10 популярных кинофильтров, так что вы можете легко превращать свое видео в кино. Он также предлагает интеллектуальный редактор видео, который может определять блики на ваших кадрах и автоматически их редактировать.

OPPO Reno4 Pro делает свои видео совместимыми с другими приложениями. В результате, можно напрямую использовать функцию предотвращения тряски в Reno4 в приложении Kuaishou. Эта функция также скоро будет доступна в приложении Douyin.

Основная камера Reno4 Pro представляет собой комбинацию «3 + 1», состоящую из 48Мп камеры высокой четкости, 12Мп ультраширокоугольного объектива, 13Мп телеобъектива и объектива с лазерной автофокусировкой. Среди них основной камерой является датчик Sony IMX586, который поддерживает OIS - оптическую стабилизацию.

(Reno4 Pro имеет тройную LDAF камеру)

SuperVOOC 2.0 для более продолжительной съемки - OPPO Reno4 оснащен 65 Вт SuperVOOC 2.0 который позволяет смотреть видео в течение 4 часов всего после 5 минут зарядки.

Поскольку вся серия OPPO Reno4 имеет 65 Вт SuperVOOC 2.0, те, кто очень часто использует свое устройство или снимает в течение длительного времени, могут не беспокоиться о потере заряда.

SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт – рекордсмен по скорости зарядки, которая уменьшилась почти вдвое по сравнению с технологией зарядки 30 Вт в Reno3 Pro. Для полной зарядки Reno4 Pro требуется 36 минут и 15 минут для того, чтоб зарядить 4000 мАч на 60%.

Поэтому пользователи могут наслаждаться 4 часами просмотра видео после 5 минут зарядки телефона. Кроме того, OPPO Reno4 Pro оптимизирует энергосбережение с помощью Smart Power Saver. Благодаря алгоритму OFusion энергопотребление снижается на 40% при съемке видео. Анализируя график сна пользователя, Reno4 Pro уменьшает энергопотребление ночью до 10%, переходя в режим ожидания. Кроме того, при использовании режима суперэнергосбережения текстовые сообщения на WeChat потребляют всего 5% энергии за 90 минут.

(OPPO Reno4 серия оснащена 65 Вт SuperVOOC 2.0 и за 36 минут может быть заряжена на 100%)

Сверхтонкий корпус обеспечивает приятные ощущения, когда держишь его в руке - 7,6 мм + 172 г делают его максимально удобным в ладони.

Даже с 65 Вт SuperVOOC 2.0, толщина OPPO Reno4 Pro составляет всего 7,6 мм и весит 172 г. В то же время OPPO Reno4 Pro имеет изогнутую 3D-конструкцию экрана, обеспечивающую удобство в руке, а самая тонкая часть лицевой панели имеет толщину всего 2,7 мм. Благодаря этому лучше лежит в ладони.





(толщина OPPO Reno4 Pro составляет всего 7,6 мм, вес – 172 г.)

Также серия OPPO Reno4 дебютировала с новым Reno Glow. На задней крышке устройства плотно распределено более 1 миллиона твердых кристаллов ромбовидной формы, что обеспечивает алмазоподобный блеск. Кроме того, Reno Glow в 16 раз улучшил цветную гаму задней панели по сравнению с обычной задней AG стеклянной панелью. При освещении он может отражать градиентные оттенки.

Что касается цвета, OPPO Reno4 Pro доступен в четырех цветах: Galactic Blue, Sparkling Red, Space White и Space Black. Кроме того, у OPPO есть эксклюзивный летний оттенок Green Glitter, разработанный Институтом Pantone, что помогает бренду лидировать в установлении цветовых трендов.





(OPPO Reno4 Pro - Galactic Blue, Sparkling Red, Space White и Space Black)





(OPPO Reno4 Pro Green Glitter эксклюзивный летний оттенок, разработанный Институтом Pantone )

OPPO Reno4 Pro оснащен 6,5-дюймовым изогнутым 3D AMOLED экраном, который поддерживает частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации 180 Гц.

Серия OPPO Reno4 оснащена встроенным чипом 5G Qualcomm Snapdragon 765G и поддерживает двухрежимную сеть SA / NSA. Благодаря 360° Surround Antenna 2.0 скорость загрузки и выгрузки 5G увеличивается на 20% в среде со слабыми сигналами и на 30% в среде с источниками Wi-Fi. Двухканальное ускорение 5G + Wi-Fi обеспечивает более быструю работу. Кроме того, совершенно новый ColorOS 7.2 взаимодействует с пользователем более плавно.

На пресс-конференции, OPPO также презентовали смартфон 5G OPPO Reno4. Он доступен в таких цветах, как Galactic Blue, Space Black и Taro Purple. Он имеет функции Ultra Night Video и Ultra Steady Video 3.0 и оснащен тройной LDAF-камерой с разрешением 48МП + 8MП + 2MП. Кроме того, 32МП + 2МП фронтальная камера поддерживает AI портретную съемку.

(OPPO Reno4 - Galactic Blue, Space Black и Taro Purple)