Xiaomi выпустила фен Weiyuan Smart всего за 5 долларов









Компания Сяоми представила фен нестандартной конструкции, который уже успел получить престижную награду в Германии iF design за свой футуристический дизайн.Новинка получила название Xiaomi Weiyuan Smart Handheld Bladeless. Особенность конструкции заключается в том, что подача воздуха идет из специального кольца, которое не имеет внешних лопастей. Аналогичная конструкция встречается только у мировых известных брендов, однако их продукция предлагается по гораздо более высокой цене.Принцип работы нового фена Сяоми заключается в том, что воздух засасывается компрессором в основание рукоятки, а затем подается в кольцо. В нижней части рукоятки оборудован вентилятор с 7 лопастями, которые надежно прикрыты пластиковой решеткой. Создание воздушного потока осуществляется под высоким давлением, благодаря чему на выходе скорость воздуха составляет 7,52 м/с. При этом громкость работы не превышает 55 дБ.Питание организовано от встроенной батареи емкостью 2000 мАч. На самой маленькой скорости (всего доступно 3 скоростных режима) заряда хватит на 10 часов работы. Подзарядка осуществляется через порт USB-C, время полного восстановления емкости аккумулятора – 3 часа.Масса фена Xiaomi Weiyuan Smart Handheld Bladeless составляет всего 137 грамм.В Китае продажи новинки стартуют в ближайшее время. В Украине появления фена стоит ждать не раньше августа 2020 года, а ориентировочная цена для российского рынка – 15-20 долларов.