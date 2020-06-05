ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:43
В Китае презентовали новую OPPO Reno4 серию.
17:03
Xiaomi выпустила фен Weiyuan Smart всего за 5 долларов
15:35
Электрический диван Xiaomi Qifeng Electric Sofa: повышенный уровень комфорта
15:10
Xiaomi получила еще один патент на смартфон-книжку
12:21
Какие смартфоны получат обновление до Android 11
21:07
Смартфон Poco F2 Pro успешно прошел тесты на прочность
19:18
В Украине появится новый домашний 4G Wi-Fi-роутер Huawei B535
19:15
Huawei представила новый 8-дюймовый планшет MatePad T 8 в Украине
17:09
Смартфон Redmi 9 показали на живых фото в двух цветах
10:30
Следующая глобальная презентация Xiaomi ожидается на следующей неделе
08:00
Xiaomi прекратит поддержку целого ряда своих смартфонов
20:52
Бренд Poco готовится к анонсу очередной новинки
16:27
Камера смартфона Xiaomi CAS предложит 12x оптический зум
14:00
Xiaomi представила мощный адаптер быстрой зарядки
12:47
Сравнение производительности Redmi K30 Pro и iPhone 11 Pro Max
10:41
Бренда Mijia от Xiaomi больше нет
23:50
Как проходят тимбилдинги в компании QATestLab
20:00
Обновленный Xiaomi Mi Mix Alpha ждать не стоит
18:00
Названы самые мощные смартфоны по итогам мая
16:48
Xiaomi прекращает выпуск тестовых сборок MIUI 11 для ряда смартфонов
14:30
AMD Ryzen C7 — флагманская платформа AMD для смартфонов
12:53
Xiaomi выпустила принтер Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer с поддержкой ОС Android и iOS
20:46
Xiaomi Mi Band 5 поддерживает удаленное управление камерой
17:50
Новый "зверь" в среднем ценовом сегменте смартфонов: мощное железо, крутой экран и NFC
16:24
Когда твой смартфон получит MIUI 12
16:18
Полезная информация о инженерном меню в Xiaomi
14:20
Новинка Xiaomi: портативный аккумулятор YEUX с солнечными батареями
12:18
Радиотехник объясняет почему 5G это глупая затея
21:30
Стабильную EMUI 10.1 начали получать 13 смартфонов Huawei и Honor
20:37
Раскрыты характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C
14:10
Важная настройка в MIUI 11, которая поможет вам сохранить заряд батареи
11:59
Перестал работать динамик на телефоне Xiaomi: как это исправить
18:20
Xiaomi прекратит производство 4G смартфонов к концу 2020 года
 Больше новостей
» » Xiaomi выпустила фен Weiyuan Smart всего за 5 долларов
-

Xiaomi выпустила фен Weiyuan Smart всего за 5 долларов

Поделиться:
MobilZone
426
Компания Сяоми представила фен нестандартной конструкции, который уже успел получить престижную награду в Германии iF design за свой футуристический дизайн.

Новинка получила название Xiaomi Weiyuan Smart Handheld Bladeless. Особенность конструкции заключается в том, что подача воздуха идет из специального кольца, которое не имеет внешних лопастей. Аналогичная конструкция встречается только у мировых известных брендов, однако их продукция предлагается по гораздо более высокой цене.


Принцип работы нового фена Сяоми заключается в том, что воздух засасывается компрессором в основание рукоятки, а затем подается в кольцо. В нижней части рукоятки оборудован вентилятор с 7 лопастями, которые надежно прикрыты пластиковой решеткой. Создание воздушного потока осуществляется под высоким давлением, благодаря чему на выходе скорость воздуха составляет 7,52 м/с. При этом громкость работы не превышает 55 дБ.

Питание организовано от встроенной батареи емкостью 2000 мАч. На самой маленькой скорости (всего доступно 3 скоростных режима) заряда хватит на 10 часов работы. Подзарядка осуществляется через порт USB-C, время полного восстановления емкости аккумулятора – 3 часа.

Масса фена Xiaomi Weiyuan Smart Handheld Bladeless составляет всего 137 грамм.
В Китае продажи новинки стартуют в ближайшее время. В Украине появления фена стоит ждать не раньше августа 2020 года, а ориентировочная цена для российского рынка – 15-20 долларов.