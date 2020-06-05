Электрический диван Xiaomi Qifeng Electric Sofa: повышенный уровень комфорта

На краудфандинговой площадке Сяоми активно идет сбор средств на выпуск нового дивана – Xiaomi Qifeng Electric Sofa. Его главная фишка – наличие электрического привода для регулировки угла наклона спинки.выполнен в скандинавском стиле и предлагается в трех вариантах расцветки: серой, белой и черной. Благодаря этому диван должен подойти под любой домашний интерьер. Для изготовления мебели применяются высокоэластичные хлопчатобумажные материалы и латекс, что должно обеспечивать высокий уровень комфорта.Основная же особенность новинки – возможность регулировать угол наклона спинки в пределах 103-160°. Одновременно с переводом в лежачее положение под ногами поднимается выдвижная часть (аналогично конструкции кресел-реклайнеров). Клавиши регулировки располагаются на боковой стенке. На корпусе производитель также предусмотрел порт USB для подзарядки смартфонов.Новый электрический диван Сяоми в Китае предлагается по цене в 225 долларов. Если модель окажется удачной, то ее продажи могут начаться и в России, но произойдет это не раньше августа 2020 года.