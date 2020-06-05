Xiaomi получила еще один патент на смартфон-книжку

Компанию Xiaomi, по всей видимости, не оставляет идея выпустить складной смартфон. Так, сегодня были опубликованы изображения такого аппарата из патента, который производитель подал на рассмотрение в Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) еще в прошлом году.Как видно на эскизах, возможная новинкасо сгибаемым дисплеем внешне напоминает аппараты Huawei Mate Xs и Royole Flexpai 2, а в сложенном состоянии экран оказывается снаружи, опоясывая корпус устройства. При этом раскрыв смартфон, владелец сможет пользоваться им как планшетом.Также гибкий смартфон Xiaomi получит кнопки включения/выключения и регулировки громкости на правом торце, два микрофона (сверху и снизу), а также камеру, состоящую из четырех оптических модулей и сдвоенной светодиодной вспышки.По мнению Росса Янг (Ross Young), который является создателем исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, компания Xiaomi представит свой складной смартфон в самое ближайшее время, но будет ли он по дизайну соответствовать патентным изображения, неизвестно.