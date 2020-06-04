Смартфон Poco F2 Pro успешно прошел тесты на прочность

Около месяца назад бренд Poco, ушедший от компании Xiaomi в самостоятельное плавание представил смартфон Poco F2 Pro, который, нужно отметить, не повторил успех сверхпопулярного аппарата Poco F1 (Pocophone F1), но все же заслуживает внимания.



Вчера известный блогер и автор канала JerryRigEverything по имени Зак Нильсон, известный своими тестами на прочность новых моделей смартфонов, добрался и до Poco F2 Pro, подвергнув его серии оригинальных испытаний.



Как выяснил Зак, дисплей аппарата, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5 достаточно защищен от царапин, стекла обоих камер смартфона без проблем пережили лезвие канцелярского ножа, а при нагреве экрана зажигалкой появилось белое пятно, которое со временем исчезло не оставив следов.



Кроме того, выдвижную фронталку аппарата невозможно вручную вытащить из корпуса, а при падении она автоматически задвигается, как и утверждал производитель во время презентации.



Тест на сгибание Poco F2 Pro перенёс без каких-либо видимых последствий, хотя в нем явно что-то хрустнуло, а отошедшая тыльная панель прищемила блогеру палец.



После всех тестов смартфон остался полностью работоспособным и в итоге Зак Нильсон признал, что Poco F2 Pro имеет высокую прочность.