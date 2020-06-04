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В Украине появится новый домашний 4G Wi-Fi-роутер Huawei B535

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MobilZone / Гаджеты
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Киев, 4 июня 2020 г. — Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) представило в Украине новую модель роутера — Huawei B535. Новинка отличается улучшенной производительностью и удобством в использовании: чтобы обеспечить весь дом или офис фиксированным беспроводным широкополосным соединением, в устройство достаточно вставить обычную SIM-карту 4G.


Huawei B535 оснащен модемом LTE CAT-7 и чипом Balong 722, которые поддерживают максимальную скорость загрузки данных до 300 Мбит/с и отправки — до 100 Мбит/с. Благодаря этому роутер обеспечивает высокую скорость загрузки FHD-видео и видеозвонков, файлов и т.п. Кроме того, для стабильного соединения устройство автоматически переключается на менее загруженный канал.



Встроенная двойная высокочувствительная антенна также обеспечивает на 10% более высокую скорость загрузки по сравнению с аналогами. Благодаря технологии Dual-link Turbo роутер предоставляет доступ к Wi-Fi с домашней и мобильной сетей, а также ведущее (1 Гбит/с) и 4G (300 Мбит/с) Wi-Fi-соединение.


Huawei B535 поддерживает два частотных диапазона Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также объединяет их в один видимый сигнал, обеспечивая на 30% лучшее покрытие. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться универсальным Wi-Fi без необходимости выбирать лучший сигнал вручную. Мощный двухдиапазонный Wi-Fi-чипсет позволяет обслуживать до 64 устройств.


Роутер также поддерживает технологию Wi-Fi TX Beamforming (формирование луча), которая позволяет определять устройства и направлять к ним сигнал. Благодаря этому скорость загрузки увеличивается на 15% по сравнению с обычными роутерами.


Кроме того, 4 гигабитные LAN-порты (один из них — комбинированный WAN/LAN) позволяют подключить к роутеру больше оборудования.


Настройка роутера очень проста и выполняется в три этапа. Управление происходит через приложение Huawei AI life, в котором, в частности, можно настроить функцию родительского контроля. Кроме того, через приложение можно запустить гостевую сеть и управлять другими подключенными устройствами.


Роутер поддерживает последнюю версию интерфейса WebUI, который позволяет осуществлять 90% основных операций в два этапа. Время отклика интерфейса снижено до 800 мс.


Huawei B535 имеет сертификацию EuroPriSe и соответствует стандартам GDPR (Общего положения о защите данных). 


Роутер будет доступен в Украине в конце июня 2020 г. по рекомендованной цене 2 999 грн.