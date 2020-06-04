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Huawei представила новый 8-дюймовый планшет MatePad T 8 в Украине

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MobilZone / Гаджеты
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Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) в Украине представило новый 8-дюймовый планшет Huawei MatePad T (8”), который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и имеет доступную цену. Он работает на базе восьмиядерного процессора и оснащен аккумулятором высокой емкости в 5 100 мА*ч.


Дизайн

Huawei MatePad T (8”) имеет ультратонкие грани слева и справа размером всего 4,9 мм, благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет более 80%. Huawei MatePad T (8”) имеет элегантную металлическую заднюю поверхность с пескоструйной обработкой, что придает ему глянцевый вид. Huawei MatePad T (8”) доступен в синем цвете (Deepsea Blue).



Производительность

Новый планшет разработан для различных сценариев использования — от выполнения рабочих задач до игр. Huawei MatePad T (8”) оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц. Аккумулятор большой емкости в 5 100 мА*ч обеспечивает непрерывное воспроизведение видео в течение 12 часов или до 600 часов в режиме ожидания с выключенным экраном.


Кроме того, MatePad T (8”) поддерживает режим Eye Comfort, оптимизирующий цветовую температуру экрана. Пользователи также могут настроить этот параметр в соответствии с их потребностями.


EMUI 10 — интеллектуальный опыт использования устройств

Благодаря интерфейсу пользователя EMUI 10.0.1 в планшете Huawei MatePad T (8”) реализовано множество интеллектуальных функций. Операционная система Android оптимизирована для быстрого отклика и обеспечивает комфортное чтение с экрана. Новый журнальный режим также повышает комфорт при чтении. Применение пастельной цветовой палитры Моранди (Morandi) делает интерфейс EMUI 10 более элегантным и привлекательным.



Безопасное пространство для детей

Новый планшет Huawei MatePad T (8”) — идеальный помощник в обучении детей. Он поддерживает приложение Kids Corner, являющееся безопасным пространством для учебы и развлечений. Функция родительского контроля позволяет взрослым управлять доступом к контенту и приложениям, а также ограничивать время использования устройства. Kids Corner поддерживает четыре режима защиты глаз, в частности фильтр синего цвета, оповещения о положении, оповещения о неровной дороге, режим электронных книг.


Цена и доступность

Новый Huawei MatePad T (8”) появится в Украине с 12 июня. Детали по ценам приведены ниже:



Конфигурация

Цена

MatePad T8 Wi-Fi 2/16 ГБ

2 799 грн

MatePad T8 LTE 2/16 ГБ

3 299 грн