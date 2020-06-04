Huawei представила новый 8-дюймовый планшет MatePad T 8 в Украине

Подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) в Украине представило новый 8-дюймовый планшет Huawei MatePad T (8”), который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и имеет доступную цену. Он работает на базе восьмиядерного процессора и оснащен аккумулятором высокой емкости в 5 100 мА*ч.

Дизайн

Huawei MatePad T (8”) имеет ультратонкие грани слева и справа размером всего 4,9 мм, благодаря чему соотношение экрана к корпусу составляет более 80%. Huawei MatePad T (8”) имеет элегантную металлическую заднюю поверхность с пескоструйной обработкой, что придает ему глянцевый вид. Huawei MatePad T (8”) доступен в синем цвете (Deepsea Blue).

Производительность

Новый планшет разработан для различных сценариев использования — от выполнения рабочих задач до игр. Huawei MatePad T (8”) оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц. Аккумулятор большой емкости в 5 100 мА*ч обеспечивает непрерывное воспроизведение видео в течение 12 часов или до 600 часов в режиме ожидания с выключенным экраном.

Кроме того, MatePad T (8”) поддерживает режим Eye Comfort, оптимизирующий цветовую температуру экрана. Пользователи также могут настроить этот параметр в соответствии с их потребностями.

EMUI 10 — интеллектуальный опыт использования устройств

Благодаря интерфейсу пользователя EMUI 10.0.1 в планшете Huawei MatePad T (8”) реализовано множество интеллектуальных функций. Операционная система Android оптимизирована для быстрого отклика и обеспечивает комфортное чтение с экрана. Новый журнальный режим также повышает комфорт при чтении. Применение пастельной цветовой палитры Моранди (Morandi) делает интерфейс EMUI 10 более элегантным и привлекательным.

Безопасное пространство для детей

Новый планшет Huawei MatePad T (8”) — идеальный помощник в обучении детей. Он поддерживает приложение Kids Corner, являющееся безопасным пространством для учебы и развлечений. Функция родительского контроля позволяет взрослым управлять доступом к контенту и приложениям, а также ограничивать время использования устройства. Kids Corner поддерживает четыре режима защиты глаз, в частности фильтр синего цвета, оповещения о положении, оповещения о неровной дороге, режим электронных книг.

Цена и доступность

Новый Huawei MatePad T (8”) появится в Украине с 12 июня. Детали по ценам приведены ниже: