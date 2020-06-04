Смартфон Redmi 9 показали на живых фото в двух цветах

Вчера сетевые источники сообщили о том, что премьера смартфона Redmi 9 состоится 25 июня, а сегодня в Сети появилось фото, на котором демонстрируется тыльная панель грядущей новинки в двух цветовых вариантах — зеленом и фиолетовом.Напомним,приписывают 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 х 1080 точек, чип Helio G70 от MediaTek (по другим данным — Helio G80), 3/4 Гб оперативки, 32/64 Гб флеш-памяти, основную камеру с датчиками изображения на 13, 8, 5 и 2 Мп, 5-мегапиксельную фронталку, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте будет зарядка на 10 Вт).Кроме того, вместе с Redmi 9 ожидается анонс бюджетных аппаратов Redmi 9A и Redmi 9C, о которых мы недавно писали.Ожидается, что в Европе смартфоны будут предлагаться по следующим ценам: Redmi 9 — €160, Redmi 9A — €100 и Redmi 9C — €130, но в Китае аппараты наверняка будут дешевле.