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Следующая глобальная презентация Xiaomi ожидается на следующей неделе

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MobilZone
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Стало известно, что следующая международная презентация новых продуктов от китайского техногиганта состоится уже 11 июня. Ожидается анонс нового ноутбука и фитнес-трекера следующего поколения. Подробности читайте в нашем материале.

С фитнес-трекером все понятно - слухи и до сегодняшнего дня сообщали о том, что Mi Band 5 будет представлен 11 июня. Все известные особенности гаджета описаны в нашей недавней статье.

А вот что касается ноутбука, то по слухам речь идет о международной версии RedmiBook 13, но теперь под брендом Xiaomi. Новинка получит 13.3-дюймовый IPS-дисплей с FullHD разрешением, два порта USB 3.1, HDMI-порт, SSD-диск объемом 512 Гб и 8 Гб оперативной памяти в базовой конфигурации.



В RedmiBook 13 использовались процессора Intel Core i5 и i7 10-ого поколения, а в недавно представленном RedmiBook 13 Ryzen Edition стоят уже AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Какую линейку процессоров в итоге получит новый ноутбук под брендом Xiaomi - пока неясно.