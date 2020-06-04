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Xiaomi прекратит поддержку целого ряда своих смартфонов

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MobilZone
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Команда разработчиков MIUI опубликовала список смартфонов, которые в ближайшем будущем будут лишены поддержки еженедельных обновлений. Когда это произойдет и каков список устройств, вы узнаете после прочтения нашего материала. 

Уже 20 июня выход еженедельных китайский обновлений будет прекращен для следующих устройств: Mi 6, Mi 6X, Mi Mix 2, Mi Note 3, Redmi Note 5. 

С 5 сентября аналогичная ситуация произойдет со следующими устройствами: Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Max 3, Mi Mix 3 и Mi Mix 2S. 

Выход стабильных обновлений (как китайских, так и глобальных) все еще сохранится, речь идет только о прекращении выпуска еженедельных обновлений. Однако как долго еще будут выходить стабильные обновления для названных устройств — неизвестно