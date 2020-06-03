Бренд Poco готовится к анонсу очередной новинки

Бренд Poco, не так давно отделившийся от компании Xiaomi, готовится представить свою очередную новинку, по поводу чего опубликовал на своей официальной страничке в Twitter соответствующий промо-ролик с хеш-тегом #pocoforindia.К сожалению, компания не назвала ни сроков премьеры, ни смартфон, который будет представлен. Мнения аналитиков здесь расходятся — одни считают, что состоится анонс, который уже мелькал на сайте Xiaomi India и в базах данных сертификационных агентств под модельным номером M2003J6CI, по другой версии, это будет ожидаемый многими поклонникамиК сожалению, никакой информации о технических характеристиках Poco F2 и Poco M2 Pro на настоящее время нет, но, предположительно, что смартфоны будут построены на одной из платформ Qualcomm линейки Snapdrgon 7xx.Кроме того, в ближайшее время бренд Poco должен представить свои первые TWS-наушники Poco Pop Buds.