Камера смартфона Xiaomi CAS предложит 12x оптический зум

Сегодня один достаточно информированный инсайдер рассказал о том, что компания Xiaomi готовится представить новый смартфон с продвинутой камерой, пока проходящий под кодовым именем Xiaomi CAS.Если верить источнику, смартфон Xiaomi CAS получит основную камеру с главным датчиком на 108 Мп, но не Samsung ISOCELL Bright HMX, как было в случае с Xiaomi Mi 10, а новый сенсор Samsung ISOCELL Bright HM2. Как сообщается, так называемая перископная камера аппарата предложит пользователям 120x цифровой и 12x оптический зум.Помимо этого, смартфону Xiaomi CAS приписывают еще не представленную 5G-платформу Qualcomm Snapdragon 775G и модуль NFC для бесконтактных платежей.Премьера новинки, которая может войти в новую линейку смартфонов Xiaomi Mi CC 10, ожидается уже в следующем месяце.