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Xiaomi представила мощный адаптер быстрой зарядки

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MobilZone
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Все чаще мы пишем о новых смартфонах и гаджетах китайского техногиганта, и порой забываем, что помимо них Xiaomi выпускает и достойные аксессуары. Очередной такой новинкой стало новое зарядное устройство высокой мощности, которое сможет зарядить даже ноутбук. И стоит новинка всего 14 долларов.

Новый адаптер получился компактным и минималистичным в плане дизайна, в духе Xiaomi. Максимальная выходная мощность новинки составляет 65 Вт, а использовать адаптер можно для зарядки смартфонов, планшетов, ноутбуков и портативных консолей. К слову, новинка получила название Xiaomi 65W PD и оснащена одним портом USB Type-C. Складная вилка для удобства транспортировки утапливается в корпус.

Конечно, устройство получило все необходимые защиты: от короткого замыкания, перегрузки по силе тока и возникновения импульсных помех. Xiaomi опубликовала список совместимых ноутбуков: все версии MacBook Pro с 2016 по 2018 год, целый ряд ноутбуков от Xiaomi, Lenovo, Samsung, Huawei, Dell и других брендов. Указывается и приблизительное время зарядки. С нуля до 100 процентов MacBook Pro 13 и MacBook Pro 15 зарядятся от нового адаптера питания за 1:50 и 2:25 часов:минут соответственно.
В Китае новинка поступит в продажу в ближайшие дни по цене 14 долларов.