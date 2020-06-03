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Сравнение производительности Redmi K30 Pro и iPhone 11 Pro Max

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MobilZone
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В Сети уже не раз публиковались разнообразные тесты и обзоры актуальных флагманских смартфонов Redmi K30 Pro от компании Xiaomi и iPhone 11 Pro Max от Apple, но автор YouTube-канала TechNick решил напрямую сравнить данные аппараты в плане производительности и поделился видеороликом, на котором показан процесс тестирования.

Напомним, смартфон Redmi K30 Pro основан на платформе Qualcomm Snapdragon 865, а в качестве аппаратной основы iPhone 11 Pro Max выступает Apple A13 Bionic. Сравнение данных аппаратов, нужно сказать, не совсем корректное в связи с абсолютно разным «железом» и ОС, но все же весьма занятное.

Первоначально блогер выяснил, что флагман Redmi включается за 16 секунд, тогда как топовый iPhone тратит на загрузку 25 секунд.
Затем на обоих аппаратах были последовательно открыты 27 приложений и оценена скорость их запуска. При этом 20 случаях победителем вышел Redmi K30 Pro, который уступил iPhone 11 Pro Max при запуске некоторых игр.

Еще в одном тесте, в котором проверялось количество свёрнутых, но не закрытых приложений, находящихся в оперативной памяти устройств, победителем вышел iPhone 11 Pro Max со счётом 7:2.