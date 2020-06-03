Бренда Mijia от Xiaomi больше нет

Зачастую, когда наша редакция пишет материалы про новинки, представленные дочерними компаниями Xiaomi, в комментариях находятся люди, которые пишут, что Xiaomi здесь не при чем и речь о сторонних продуктах. Что ж, после сегодняшней новости процент таких комментариев должен уменьшиться.А все потому, что Xiaomi официально сообщила о переименования одного из своих брендов. Всем вам знакомая Mijia теперь именуется как Xiaomi Smart Life.К слову, Mijia с китайского переводится как Smart Home (то есть Умный Дом). И если китайским пользователям это очевидно, то у зарубежного потенциального покупателя слово Mijia ни с чем не ассоциируется. По логике, Xiaomi Smart Life является более понятным названием за пределами Китая.Переименование бренда никак не повлияет на продукцию, выпускаемую им. Продолжится поддержка и уже выпущенных устройств.