Обновленный Xiaomi Mi Mix Alpha ждать не стоит

В конце прошлого месяца в Сети появилась информация о том, что компания Xiaomi выпустит на рынок обновленный футуристичный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который будет основан на платформе Qualcomm Snapdragon 865, а инсайдеры даже опубликовали «реальное» фото будущей новинки.



Однако сегодня, заместитель главы отдела маркетинга Xiaomi Сяо Цзан (Xiao Zang) опроверг эти слухи и уточнил, что если Xiaomi Mi Mix Alpha и доберется до прилавков, то останется с тем же «железом», с которым и был анонсирован в прошлом году. То есть, речь идет о платформе Qualcomm Snapdragon 855+, 12 Гб оперативки, 512 Гб флеш-памяти, 108-мегапиксельной камере и аккумуляторе на 4050 мАч. При этом Сяо Цзан не уточнил, на какой стадии в настоящее время находится Xiaomi Mi Mix Alpha.



Однако, очень слабо верится, что Xiaomi все же приступит к серийному производству и выведет модель Xiaomi Mi Mix Alpha на рынок. Скорее всего, аппарат останется прототипом, демонстрирующим новые технологии.