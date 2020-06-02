Названы самые мощные смартфоны по итогам мая

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свой традиционный рейтинг самых производительных Android-смартфонов, основанный на результатах тестирования среди китайских пользователей в мае текущего года.Все модели, попавший в майский рейтинг, вполне логично основаны на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 865. Из устройств компании Xiaomi в перечень попали Xiaomi Mi 10 Pro на третьем месте (в апреле был на четвертом) и Redmi K30 Pro Zoom Edition, который занял шестое место рейтинга.На первом месте оказался Oppo Find X2 Pro, второе досталось Oppo Find X2, а замыкает тройку лидеров Xiaomi Mi 10 Pro. Далее идут аппараты Oppo Ace2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro Zoom Edition, iQOO 3, Realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro и Vivo Nex 3S 5G.Что любопытно, ни одно из устройств Huawei и Honor, основанных на флагманском чипе Kirin 990 5G, в свежий рейтинг тестового пакет AnTuTu не пробились.