Xiaomi прекращает выпуск тестовых сборок MIUI 11 для ряда смартфонов

Ранее компания Xiaomi объявила о том, что с 20 июня текущего года будет прекращен выпуск тестовых версий фирменной прошивки MIUI для смартфонов Xiaomi Mi 6, Redmi Note 5, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi Note 3 и Xiaomi Mi Mix 2, а теперь производитель решил расширить этот список.Как сообщается, с 5 сентября этого года выпуск тестовых сборок прекратится для Xiaomi Mi 8 Youth Edition, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi Mix 3.То есть, с осени данные смартфоны Xiaomi перестанут получать крупные обновления функционала оболочки MIUI, но получить новую прошивку MIUI 12 они все же успеют.