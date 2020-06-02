AMD Ryzen C7 — флагманская платформа AMD для смартфонов

В 2019 году компании Samsung и AMD заключили партнерское соглашение о совместной работе над новыми платформами для мобильных устройств с интегрированной графикой на базе архитектуры RDNA 2, в вчера в Сети появилась первая информация о чипе, который должен стать достойной альтернативой флагманским решениям Qualcomm и MediaTek.Как сообщается, AMD Ryzen C7, который будет выпускаться по 5-нм нормам техпроцесса на фабриках TSMC, включает в себя два высокопроизводительных ядра Gaugin Pro на базе ARM Cortex-X1 с частотой 3 ГГц, два производительных ядра Gaugin на основе Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 на 2,0 ГГц, а также 5G-модем разработки MediaTek.В качестве графической составляющей будет применяться контроллер разработки AMD с тактовой частотой 700 МГц, включающий четыре ядра RDNA 2, который, по сведениям источника, 45% превосходит Adreno 650 в плане производительности. Помимо этого, для графического контроллер заявлены аппаратная поддержка трассировки лучей и технологии сжатия текстур Variable Rate Shading (VRS).AMD Ryzen C7 будет поддерживать дисплеи с 2К разрешением и частотой обновления картинки 144 Гц, оперативку стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 3.1, беспроводных модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также 5G-модемов.Ожидается, что однокристальная система AMD Ryzen C7 будет применяться не только в смартфонах и других мобильных устройствах, но и в портативных игровых консолях нового поколения.