Xiaomi выпустила принтер Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer с поддержкой ОС Android и iOS

В линейке струйных принтеров компании Сяоми появилась новая интересная модель – Xiaomi Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer. Устройство относится к категории беспроводных, поэтому пользователи без проблем смогут печатать изображения и текстовую информацию прямо со смартфона, тем более что принтер поддерживает операционные системы Android и iOS.Новинка также позволяет производить копирование и сканирование документов. Доступна опция отправки отсканированных файлов сразу на смартфон, где уже с помощью фирменного приложения можно производить обработку изображений. Для удобства работы пользователя на аппарате предусмотрен небольшой дисплей, на который выводится вся полезная информация.Принтер Xiaomi не потребует много времени для настройки, так как при первом включении все драйверы в автоматическом режиме будут установлены на компьютер.По заявлению компании-производителя, в новом принтере Сяоми используются высококачественные чернила без запаха. Объема стандартного картриджа должно хватить на печать 150 цветных или 480 черно-белых страниц.В Китае принтер Xiaomi Mi Inkjet All-in-One Wireless Printer поступит в продажу уже 11 июня по цене 70 долларов. В Украине и России его появления можно ждать не раньше второй половины июля 2020 года, а стоимость вполне может дорасти до отметки в 90 долларов.