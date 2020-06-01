Xiaomi Mi Band 5 поддерживает удаленное управление камерой

Компания Xiaomi подтвердила, что Mi Band 5 будет представлен уже в этом месяце. По неофициальным данным, новый смарт-браслет можно будет использовать в качестве пульта управления для камеры смартфона, но это не все новые функции Mi Band 5. Читайте подробности в нашем материале.



Mi Band 5 получит новый датчик насыщения крови кислородом и поддержку голосового ассистента Alexa. Никуда не делся и модуль NFC, благодаря которому браслетом можно будет совершать бесконтактные платежи (не только в Китае, но и за его пределами).



Диагональ дисплея в Mi Band увеличилась с 0.95 дюйма до 1.2 дюйма. Гаджет обладает тонкими рамками вокруг экрана. Также стало известно, что Mi Band 5 научится отслеживать новые виды спортивных активностей: йога, эллиптический тренажер, гребной тренажер, езда на велосипеде в помещении и прыжки со скакалкой.

Презентация Mi Band 5 должна состояться уже 11 июня.