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» » Новый "зверь" в среднем ценовом сегменте смартфонов: мощное железо, крутой экран и NFC
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Новый "зверь" в среднем ценовом сегменте смартфонов: мощное железо, крутой экран и NFC

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MobilZone
509
Не так давно у нас на обзоре был смартфон Mi note 10. Нам он понравился, тем более, что он неплохо так подешевел. Сегодня же нам удостоилось протестировать младшую версию этого гаджета - Mi note 10 lite. Смартфон очень неплох, но обо всем по порядку.


Внешний вид

По лицевой панели аппарат, как две капли воды со старшей версией: "капля" в форме выреза, закругленные края дисплея, маленькие рамки вокруг дисплея.
А вот дизайн задней панели перетерпел некоторые изменения. Стеклянный корпус остался таким де, а вот блок камер изменился: он стал более квадратным, а четвертая камера соединилась с остальными.

Экран и звук.

За качество дисплея отвечает Super Amoled матрица диагональю 6,47 дюймов с разрешением Full HD+.

Качество очень хорошее. Цвета и контрастность на высоком уровне. А вот максимальная яркость, к сожалению, не такая, как у Mi note 10. Она чуть поменьше.
Звук моно, но достаточно громкий. Качество среднее. Ничего примечательного.

Батарея

В Mi note 10 lite установили аккумулятор ёмкостью на 5300 мАч. Такой ёмкости вполне хватит, чтобы пользоваться этим смартфоном около двух дней при активном использовании. Именно у нас так и было.
Заряжается смартфон за 1 час с небольшим. Как для 2020 года - это очень отличный результат.

Железо

Сюда установлен Snapdragon 730g. Если в старшей модели этот факт был странным, то вот в этом и за такую цену - в самый раз.
Такой чип справляется с абсолютно всеми играми на максимальной настройки графики. Также хорошо он и справляется с повседневными задачами.

Камера

64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (угол обзора 120°) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины)
Конечно, качество вообще ни разу, как у Mi note 10, но и цена совсем другая. А так, в общем и целом, камера снимает отличные снимки, как днем, так и ночью. Во втором случае - качество хуже, но все равно остаётся на хорошем уровне.


Баллы от HomeГаджет

Учитывая цену, баллы расположились следующим образом:
  • Внешний вид - 9 из 10
  • Экран - 8 из 10
  • Батарея - 9 из 10
  • Железо - 8 из 10
  • Камера - 8 из 10
  • Звук - 6 из 10
Таким образом, Mi note 10 lite получает от нас 48 баллов из 60 возможных.

Итог

Новый смартфон компании Xiaomi получился достаточно хорошим и выгодным. Но купили бы мы его себе, будь у нас ограниченный бюджет? Наверное, нет, так как за эту цену есть Pixel 4.