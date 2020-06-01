Новый "зверь" в среднем ценовом сегменте смартфонов: мощное железо, крутой экран и NFC

Внешний вид

Экран и звук.

Батарея

Железо

Камера

64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (угол обзора 120°) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины)





Баллы от HomeГаджет

Внешний вид - 9 из 10

Экран - 8 из 10

Батарея - 9 из 10

Железо - 8 из 10

Камера - 8 из 10

Звук - 6 из 10

Итог

Не так давно у нас на обзоре был смартфон Mi note 10. Нам он понравился, тем более, что он неплохо так подешевел. Сегодня же нам удостоилось протестировать младшую версию этого гаджета - Mi note 10 lite. Смартфон очень неплох, но обо всем по порядку.По лицевой панели аппарат, как две капли воды со старшей версией: "капля" в форме выреза, закругленные края дисплея, маленькие рамки вокруг дисплея.А вот дизайн задней панели перетерпел некоторые изменения. Стеклянный корпус остался таким де, а вот блок камер изменился: он стал более квадратным, а четвертая камера соединилась с остальными.За качество дисплея отвечает Super Amoled матрица диагональю 6,47 дюймов с разрешением Full HD+.Качество очень хорошее. Цвета и контрастность на высоком уровне. А вот максимальная яркость, к сожалению, не такая, как у Mi note 10. Она чуть поменьше.Звук моно, но достаточно громкий. Качество среднее. Ничего примечательного.В Mi note 10 lite установили аккумулятор ёмкостью на 5300 мАч. Такой ёмкости вполне хватит, чтобы пользоваться этим смартфоном около двух дней при активном использовании. Именно у нас так и было.Заряжается смартфон за 1 час с небольшим. Как для 2020 года - это очень отличный результат.Сюда установлен Snapdragon 730g. Если в старшей модели этот факт был странным, то вот в этом и за такую цену - в самый раз.Такой чип справляется с абсолютно всеми играми на максимальной настройки графики. Также хорошо он и справляется с повседневными задачами.Конечно, качество вообще ни разу, как у Mi note 10, но и цена совсем другая. А так, в общем и целом, камера снимает отличные снимки, как днем, так и ночью. Во втором случае - качество хуже, но все равно остаётся на хорошем уровне.Учитывая цену, баллы расположились следующим образом:Таким образом,Новый смартфон компании Xiaomi получился достаточно хорошим и выгодным. Но купили бы мы его себе, будь у нас ограниченный бюджет? Наверное, нет, так как за эту цену есть Pixel 4.