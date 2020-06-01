Когда твой смартфон получит MIUI 12

19 мая прошла презентация обновлённой оболочки MIUI. В MIUI 12 сделали упор на дизайн и защиту. В конце презентации показали список устройств и время выхода. Разделили всё на 2 волны. Первая волна начнётся уже в июне, в основном там флагманы. Начало второй волны не указали, но ожидать стоит в конце лета и вначале осени на все устройства xiaomi.Теперь нам лишь остаётся с нетерпением ждать, когда же придёт уведомление об возможном обновлении.