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Когда твой смартфон получит MIUI 12

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MobilZone
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19 мая прошла презентация обновлённой оболочки MIUI. В MIUI 12 сделали упор на дизайн и защиту. В конце презентации показали список устройств и время выхода. Разделили всё на 2 волны. Первая волна начнётся уже в июне, в основном там флагманы. Начало второй волны не указали, но ожидать стоит в конце лета и вначале осени на все устройства xiaomi.

Теперь нам лишь остаётся с нетерпением ждать, когда же придёт уведомление об возможном обновлении.