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Полезная информация о инженерном меню в Xiaomi

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MobilZone
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Программа Чудо и ее функции

Настройка Android с помощью инженерного меню открывает возможность решения нескольких важных задач одновременно. В частности, здесь вы можете отрегулировать чувствительность микрофона и громкость динамика, снизить потребление энергии, уменьшить сканирование ненужных диапазонов и сократить время на поиск спутников.

Важно сделать одно замечание - для входа в сервисное меню Android на разных устройствах используются разные комбинации. Как открыть инструментарий можно найти в официальных инструкциях производителя или на форумах поддержки. Стандартная комбинация:
  • # * # 3646633 # * # *.
  • * # 15963 # * и * # * # 4636 # * # * - если предыдущий не сработала;
  • * # * # 7378423 # * # * или * # * # 3646633 # * # * или * # * # 3649547 # * # * - используется на смартфонах Sony;
  • * # * # 3424 # * # * или * # * # 8255 # * # * - используется на смартфонах HTC;
  • * # * # 197328640 # * # * - в некоторых случаях это работает на Samsung;
  • 3845 # * 855 # - часто используется для доступа к инженерному меню на смартфонах LG с Android;
  • * # * # 54298 # * # * - работает на многих устройствах с процессором MediaTek;
  • * # * # 2846579 # * # * или * # * # 14789632 # * # * - используется на смартфонах Huawei
После входа открывается меню, которое предлагает различные функции. Но что, если этот метод не работает? Другой вариант - скачать в Google Play специальный инструмент Mobile Uncle. Важно сказать, что не все его функции доступны без доступа к учетной записи root. После загрузки у пользователя появится меню с различными конфигураторами.

Я не могу войти в инженерное меню Android: причины

  1. Прежде всего, во многих смартфонах или планшетах с процессорами Qualcomm Snapdragon, Intel или Tegra либо меню отсутствует, либо доступ к нему очень затруднен.
  2. Во-вторых, причина может быть в нестандартной прошивке. В некоторых из них доступ к инструментам настройки просто отсутствует или заблокирован. Например, вы не найдете инженерного меню в прошивке CyanogenMod, которая очень популярна среди пользователей. Причина проста - изначально программное обеспечение было разработано для устройств на базе Snapdragon.
  3. В-третьих, сам производитель может выступить источником проблем, который более надежно спрятал инженерное меню или решил полностью его удалить.
Кстати, на смартфонах Xiaomi, которые в основном основаны на системах Qualcomm, доступ к инженерным разработкам можно получить, нажав несколько раз «версию ядра» в настройках смартфона (раздел «О телефоне»).