Новинка Xiaomi: портативный аккумулятор YEUX с солнечными батареями

На площадке коллективного финансирования компании Сяоми появился полезный гаджет, который по достоинству оценят туристы и путешественники. Речь идет о портативном аккумуляторе Xiaomi YEUX, который восстанавливает емкость благодаря солнечным батареям. Конечно, предусмотрена возможность классической зарядки Power Bank Xiaomi от электрической сети.Солнечные батареи размещаются в плотном тканевом чехле, который разворачивается как планшет. В сложенном виде станция подзарядки занимает совсем немного места и легко помещается даже в небольшом кармане рюкзака. В рабочем состоянии чехол крепится к рюкзаку или сумке, для чего по бокам предусмотрены специальные крепления.Пополнение заряда внешнего аккумулятора Сяоми возможно даже в дождливый или пасмурный день, так как система в автоматическом режиме определяет интенсивность солнечного света и подбирает нужный режим. Всего предусмотрено три режима зарядки. Разумеется, наиболее быстро процесс восстановления энергии происходит в солнечный день.Емкость павербанка Xiaomi YEUX составляет 6400 мАч. На корпусе установлено по одному порту Type-A и USB Type-С. Также имеется microUSB разъем, через который пополняется заряд самого портативного аккумулятора.В Китае новинка предлагается по цене 49 долларов. В России ее стоимость может увеличиться на 10-15 долларов, а начало продаж стоит ожидать в середине июля 2020 года.