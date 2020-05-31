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Стабильную EMUI 10.1 начали получать 13 смартфонов Huawei и Honor

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MobilZone
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Около двух недель назад компания Huawei отчиталась о том, что бета-версия прошивки EMUI 10.1 стала доступна ещё на 15 моделях Huawei и Honor, а теперь объявила, что стабильную EMUI 10.1 начали получать владельцы 13 устройств.
В принципе, модели из нового списка присутствовали и в бета-версии EMUI 10.1:
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20X 4G
  • Huawei Mate 20X 5G
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei nova 5 Pro
  • Huawei Tablet M6 (8,4)
  • Huawei Tablet M6 (10,8 дюйма)
  • Huawei Tablet M6 (старшая версия)
  • Honor 20
  • Honor 20 Pro
  • Honor V20
  • Honor Magic 2.

Пока речь идёт о стабильной китайской версии EMUI 10.1, но с выходом стабильных глобальных версий производитель обещал не затягивать.