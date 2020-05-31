Раскрыты характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9A и Redmi 9C

Уже известно о том, что в июне компания Xiaomi представит доступный смартфон, который уже прошел процедуру сертификации у основных регуляторов, а сегодня достаточно известный индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) рассказал о том, что будет представлено сразу три модели — Redmi 9,. При этом он поделился и техническими характеристиками грядущих новинок бренда Redmi.Если верить источнику, Redmi 9 получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400 х 1080 точек, платформу Helio G70 от MediaTek с графическим контроллером ARM Mali G52, 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, квадрокамеру с датчиками изображения на 13, 8, 5 и 2 Мп, а также 5-мегапиксельную фронталку.В свою очередь, более «бюджетные» аппараты Redmi 9A и Redmi 9C, будут оснащены 6,53-дюймовыми IPS-экранам с разрешением 1600 х 720 пикселей, еще официально не представленными процессорами MediaTek Helio G25 с графикой ARM Mali G31, а также селфи-камерами на 5 Мп. Различия между данными аппаратами будут заключаться в наборе памяти (3/32 Гб у Redmi 9A и 3/64 Гб у Redmi 9C) и основной камере (одинарная на 13 Мп у Redmi 9A и двойная 13 + 2 Мп у Redmi 9C).Все три модели получат аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, а также инфракрасный порт.