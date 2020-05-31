Последние новости

14:10

Важная настройка в MIUI 11, которая поможет вам сохранить заряд батареи

11:59

Перестал работать динамик на телефоне Xiaomi: как это исправить

18:20

Xiaomi прекратит производство 4G смартфонов к концу 2020 года

15:14

Xiaomi YI Outdoor Camera на страже твоего дома

13:29

Сравнение Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30i и Redmi 10X 5G

16:00

Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro

12:00

Xiaomi приступила к исследованиям в области сетей 6G

10:00

Новая отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit сразу стала хитом

08:00

В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана

00:45

Игровой клуб Эльдорадо — Ваш путь к богатству

18:00

Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

16:27

Представлены бюджетные телевизоры Redmi Smart TV X

13:28

Три модели беспроводных наушников OPPO выиграли награды: идеальное сочетание формы и функционала

13:04

Redmi 10X и 10X Pro прошли «фруктовый» тест на прочность

19:00

Новые функции MIUI 12, о которых не рассказали на презентации

17:50

Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10

15:39

Для Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12

14:09

Redmi 10X показали на живых фото и на видео с распаковкой

11:51

Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру

20:55

Состоялась долгожданная премьера смартфона Redmi 10X

19:00

Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру

17:00

Стабильная MIUI 12 Global уже доступна для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20

16:04

Xiaomi представила новые доступные холодильники

14:00

Умная стиральная машина Xiaomi с дистанционным управлением

12:00

Samsung Galaxy S10 Lite упал в цене до рекордного минимума

10:00

Xiaomi Redmi Book 13 лучшее соотношение цена и качество

19:00

Xiaomi Mi Band 5 выйдет до конца июня

17:00

Смартфон Redmi 9 получил сертификат агентств

15:30

Какие смартфоны Xiaomi уже получили Android 10

13:37

В MIUI 12 будет проще отключить рекламные объявления

11:29

Официально представлен смартфон Redmi K30i 5G

18:42

Фишки на MIUI 11, которые нам пригодятся

13:59

Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi