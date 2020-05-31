Важная настройка в MIUI 11, которая поможет вам сохранить заряд батареи

В этой статье я вам расскажу всего лишь об одной настройке которая очень влияет на расход и батареей, на расход оперативной памяти, на расход трафика.
Первое, что я хочу вам всем рекомендовать! Обязательно хотя бы раз в четыре дня, выключайте свой телефон, не просто перезагружать, а именно выключите. Пусть он полежит у вас минимум 5 - 10 минут, это даст нам сброс системных процессов работающих в фоне, сброс системного кэша. Вроде банальная вещь, но реально у меня очень много знакомых которые практически вообще никогда не выключает свой телефон, только тогда когда приходит обновление. Смартфон не выключается месяцами, я настоятельно вам рекомендую обязательно, это делать каждые 3-4 дня.
Переходим к настройке , которая очень положительно скажется на всей работе вашего смартфона. Заходим в пункт “SIM- карты и мобильные сети” здесь заходим в ? “Расширенные настройки” и видим пункт “диагностика мобильной сети” также в этом меню вы попадете, если просто зайдете, в системное приложение “безопасность” и найдете здесь “диагностика сети” тоже же самое. Мы здесь с вами нажимаем ”диагностика сети“ будет у нас идти сейчас диагностика на наличие различных ошибок и неполадок. Появится пункт? трафик приложений доступ к сети ограничен для некого количества приложений, нажимаем здесь подробности и попадаем в меню. Мы отключаем приложения, которым хотим запретить выход в интернет по мобильному трафику и по вай-фай. Проходимся по списку и внизу нажимаем системные приложения, также отключаем. Возвращаемся назад, нас здесь интересует в правом верхнем углу точки, нажимаем на них ? нажимаем фоновые подключения и вот именно в фоновых подключениях отключаете все даже системные, приложения которыми вы не пользуетесь. Работая в фоне, приложения сильно влияют на расход батареи, на расход оперативной памяти и вообще на работу телефона.
Первое, что я хочу вам всем рекомендовать! Обязательно хотя бы раз в четыре дня, выключайте свой телефон, не просто перезагружать, а именно выключите. Пусть он полежит у вас минимум 5 - 10 минут, это даст нам сброс системных процессов работающих в фоне, сброс системного кэша. Вроде банальная вещь, но реально у меня очень много знакомых которые практически вообще никогда не выключает свой телефон, только тогда когда приходит обновление. Смартфон не выключается месяцами, я настоятельно вам рекомендую обязательно, это делать каждые 3-4 дня.
Переходим к настройке , которая очень положительно скажется на всей работе вашего смартфона. Заходим в пункт “SIM- карты и мобильные сети” здесь заходим в ? “Расширенные настройки” и видим пункт “диагностика мобильной сети” также в этом меню вы попадете, если просто зайдете, в системное приложение “безопасность” и найдете здесь “диагностика сети” тоже же самое. Мы здесь с вами нажимаем ”диагностика сети“ будет у нас идти сейчас диагностика на наличие различных ошибок и неполадок. Появится пункт? трафик приложений доступ к сети ограничен для некого количества приложений, нажимаем здесь подробности и попадаем в меню. Мы отключаем приложения, которым хотим запретить выход в интернет по мобильному трафику и по вай-фай. Проходимся по списку и внизу нажимаем системные приложения, также отключаем. Возвращаемся назад, нас здесь интересует в правом верхнем углу точки, нажимаем на них ? нажимаем фоновые подключения и вот именно в фоновых подключениях отключаете все даже системные, приложения которыми вы не пользуетесь. Работая в фоне, приложения сильно влияют на расход батареи, на расход оперативной памяти и вообще на работу телефона.