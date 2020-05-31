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Перестал работать динамик на телефоне Xiaomi: как это исправить

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MobilZone
294
Большим спросом пользуются китайские смартфоны Xiaomi. Они доступны по цене и с хорошей начинкой. Но, иногда у них появляется такая проблема, как пропажа звука. Давайте рассмотрим основные причины проблемы с динамиками. Есть несколько вещей, которые мы можем сделать.

Ограниченная мощность

Многие пользователи, которые сообщают о малой громкости даже при максимальной громкости, смогли решить свою проблему с помощью этого метода. Для этого нам нужно будет только выбрать другой регион, поэтому мы перейдем в «Настройки»> «Регионы» и отметим другую страну, например, Марокко или Индию. После этого громкость динамика должна значительно увеличиться.

Наушники

Подключение наушников является одной из наиболее распространенных причин, особенно для подключения Bluetooth. В этом случае мы можем отключить Bluetooth, чтобы увидеть, была ли проблема решена. Даже если мы отключим наушники, Bluetooth может оставаться в этом режиме аудио. Кроме того, при извлечении физических наушников из гнезда 3,5 мм мобильный телефон иногда может испытывать проблемы с обнаружением его отключения, поэтому не будет другого способа, кроме как перезагрузить телефон.

Громкая связь в машине

Это похоже на предыдущий случай, потому что, когда мы покидаем машину (когда мы говорили по громкой связи) сотовый телефон может быть синхронизирован с Bluetooth. Мы снова должны деактивировать Bluetooth, если не хотим использовать мобильный телефон в качестве беспроводного динамика.

Последнее приложение

Возможно, что некоторые из последних приложений являются причиной пропажи звука. В этом случае нам нужно будет просмотреть последние установленные приложения, чтобы устранить те, которые могут вызвать проблему. Может потребоваться перейти в безопасный режим, чтобы идентифицировать их, не мешая нормальному функционированию системы.

Очистить динамик

Портативный громкоговоритель является идеальным местом для скопления грязи, особенно в пыльных местах. Стоит его хорошенько почистить.