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Xiaomi прекратит производство 4G смартфонов к концу 2020 года

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MobilZone
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Xiaomi и ее суббренд Redmi в последнее время запускают целый ряд новых продуктов, и большинство их новых смартфонов имеют 5G-поддержку. Согласно новому отчету, компания полностью прекратит производство устройств только с 4G к концу 2020 года.
Эта информация исходит от соучредителя и генерального директора Xiaomi Лэя Цзюня. Недавно он дал интервью агентству "Синьхуа", где рассказал о дальнейших планах своей компании.

По его словам, 5G полностью настроен на революцию в отрасли с помощью таких приложений, как видеоконференции в 4K/8K качестве, облачные игры (потоковая передача игр) и автопилот. Поэтому, Xiaomi сосредоточилась на запуске исключительно смартфонов с поддержкой 5G.

Согласно интервью, Xiaomi практически поставила большую часть своих 4G устройств, и перешла на 5G. Тем не менее, это в большей степени имеет отношение к рынкам и странам, полноценно готовым к развертыванию 5G связи повсеместно, таким как Китай. Остается и уверенность в том, что Xiaomi все еще будет выпускать 4G устройства на таких рынках, как Украина и Россия и СНГ, где сроки появления связи следующего поколения еще под большим вопросом.

Помимо 5G, Xiaomi будет больше фокусироваться на иных мобильных устройствах и AIoT (ИИ и Интернет вещей). Кроме того, компания уже начала предварительные исследования в области технологии 6G и спутникового интернета.