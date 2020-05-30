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Xiaomi YI Outdoor Camera на страже твоего дома

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MobilZone
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Только ленивый не рассказывает о телефонах MI и REDMI. Огромное множество обзоров и утечек, хотя Xiaomi - это не только смартфоны. Мы в Prostotech больше внимания уделяем полезным гаджетам китайского бренда.

Сегодня хотим представить очень крутую IP-камеру, надежную и практичную. Встречаем Xiaomi YI Outdoor Camera.
Крутой гаджет подойдет, как владельцу квартиры, так и загородного дома. Такого зверя нестрашно повесить на улице и не бояться за его работоспособность. Не боишься снега, дождя и ветра - работает 24/7 охраняя ваш замок!

Если вы обладатель отменного вкуса на все электронные новинки, пройти мимо Xiaomi YI Outdoor Camera невозможно. Защита по классу IP65, угол обзора в 110 гарусов с фокусным расстоянием 3,9 мм. и Full HD - ядреная смесь в одном флаконе.

Активация ИК-режима происходит автоматически. Ночной режим отвадит любого воришку крадущегося под покровом темноты к вашему дому, а надежная конструкция и элементная база позволяют камере работать круглосуточно без какой либо усталость.

Чувствительный датчик движения быстро реагирует на нежданных гостей и передает сигнал тревоги через громкоговоритель и информирует хозяина в мобильном преложении.

Карта памяти от 8 до 32 ГБ, чуткий датчик движения, плюс управление со смартфона через мобильное приложение, что еще нужно требовательному пользователю.

При этом вполне щадящий ценник до 50 долларов.