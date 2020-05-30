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Сравнение Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30i и Redmi 10X 5G

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MobilZone
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Компания Xiaomi выпускает все больше смартфонов, поддерживающих работу в сетях пятого поколения, из которых можно выделить три аппарата среднего уровня. Это Xiaomi Mi 10 Youth Edition, на мировом рынке известный под названием Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Redmi K30i, который является доступным вариантом Redmi K30 5G, также известный в Индии как Poco X2, а также представленный на днях Redmi 10X 5G.


В данной таблице мы привели технические характеристики Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30i и Redmi 10X 5G, что может помочь пользователям выбрать, какой смартфон им лучше подойдет.

Xiaomi Mi 10 Youth EditionRedmi K30iRedmi 10X 5G
ДисплейSuper AMOLED, 6.57 дюймов, 2400 x 1080 точек, 60 ГцIPS, 6.67 дюймов, 2400 x 1080 точек, 120 ГцAMOLED, 6.57 дюймов, 2400 x 1080 x 2400 точек, 60 Гц
ПлатформаQualcomm Snapdragon 765G, 8 ядер, до 2,4 ГгцQualcomm Snapdragon 765G, 8 ядер, до 2,4 ГгцMediaTek Dimensity 820, 8 ядер, до 2,6 Ггц
Оперативная память6/8 Гб6 Гб6/8 Гб
Флеш-память64/128/256 Гб128 Гб64/128/256 Гб
Основная камера48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 5 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Мп48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Мп48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Мп
Фронтальная камера16 (f/2.5) Мп20 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Мп16 (f/2.3) Мп
Беспроводные модулиWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPSWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPSWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS
Аккумулятор4160 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт4500 мАч, быстрая зарядка 30 Вт4520 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт
Размеры164 x 74,8 x 7.9 мм165,3 x 76,6 x 8.8 мм164,2 x 75,8 x 9 мм
Вес192 грамма208 граммов205 граммов
ДополнительноDual SIM, 5GDual SIM, 5GDual SIM, 5G