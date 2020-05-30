Сравнение Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30i и Redmi 10X 5G



Xiaomi Mi 10 Youth Edition Redmi K30i Redmi 10X 5G Дисплей Super AMOLED, 6.57 дюймов, 2400 x 1080 точек, 60 Гц IPS, 6.67 дюймов, 2400 x 1080 точек, 120 Гц AMOLED, 6.57 дюймов, 2400 x 1080 x 2400 точек, 60 Гц Платформа Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ядер, до 2,4 Ггц Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ядер, до 2,4 Ггц MediaTek Dimensity 820, 8 ядер, до 2,6 Ггц Оперативная память 6/8 Гб 6 Гб 6/8 Гб Флеш-память 64/128/256 Гб 128 Гб 64/128/256 Гб Основная камера 48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 5 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Мп 48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) Мп 48 (f/1.8) + 8 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Мп Фронтальная камера 16 (f/2.5) Мп 20 (f/2.2) + 2 (f/2.4) Мп 16 (f/2.3) Мп Беспроводные модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS Аккумулятор 4160 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт 4500 мАч, быстрая зарядка 30 Вт 4520 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт Размеры 164 x 74,8 x 7.9 мм 165,3 x 76,6 x 8.8 мм 164,2 x 75,8 x 9 мм Вес 192 грамма 208 граммов 205 граммов Дополнительно Dual SIM, 5G Dual SIM, 5G Dual SIM, 5G

Компания Xiaomi выпускает все больше смартфонов, поддерживающих работу в сетях пятого поколения, из которых можно выделить три аппарата среднего уровня. Это, на мировом рынке известный под названием Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Redmi K30i, который является доступным вариантом Redmi K30 5G, также известный в Индии как Poco X2, а также представленный на днях Redmi 10X 5G.В данной таблице мы привели технические характеристики Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30i и Redmi 10X 5G, что может помочь пользователям выбрать, какой смартфон им лучше подойдет.