Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro

Эти два смартфона уже хиты продаж, так почему бы их не сравнить и не узнать какой из них лучше? Кого купить?
Сравнение будет проводиться по 6 параметрам: внешний вид, экран, батарея, железо, камера, звук.
Расскажу отличия:
Решать вам, но балл опять уходит тому же смартфону, так как Amoled дороже в производстве и более технологичен.
По скорости зарядки выигрывает "прошка" и это даёт ей безоговорочную победу в этом параметре.
По производительности вопросов вообще нет: оба аппарата весьма и весьма мощны, как для своей цены. Выделить какого-то лучшего я не могу.
В повседневных задачах проблем тоже нет, поэтому тут ничья.
Оба смартфона снимают очень и очень хорошо, какого-то лучшего я выделить не могу.
Но, если смотреть на некоторые другие фишки, то тут победа достанется Mi 9t, так как у него есть и "телевик" и более качественная широкоугольная камера.
Тут победа ни кому не достаётся, так как у всех у нас уши разные, да и качество звука в какой-то песни у одного лучше, в другой у другого.
Сравнение будет проводиться по 6 параметрам: внешний вид, экран, батарея, железо, камера, звук.
Внешний видУ обоих аппаратов своеобразный дизайн и каждый для себя выберет наилучший.
Расскажу отличия:
- В "прошке" пластиковые боковые стороны, а у противника - металл.
- Экран у Mi 9t полностью безрамочный, в то время как у Note 9 "дырка" для фронтальной камеры.
- У Mi 9t выезжает камера из корпуса, а сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.
ЭкранПо типу матриц, оба дисплея сильно различаются. Если у Mi 9t - Super Amoled диагональю 6,39 дюймов с разрешением full hd+, то у 9 Pro - IPS диагональю 6,67 дюймов.
Решать вам, но балл опять уходит тому же смартфону, так как Amoled дороже в производстве и более технологичен.
БатареяАккумуляторы тут тоже разные. В Note 9 Pro он стоит на 5020 мАч, в то время, как у его противника он на 4000 мАч. Разница на лицо, но справедливости ради она не так сильна на приктике.
По скорости зарядки выигрывает "прошка" и это даёт ей безоговорочную победу в этом параметре.
ЖелезоSnapdragon 730 у mi 9t vs Snapdragon 720g у его конкурента.
По производительности вопросов вообще нет: оба аппарата весьма и весьма мощны, как для своей цены. Выделить какого-то лучшего я не могу.
В повседневных задачах проблем тоже нет, поэтому тут ничья.
КамераКто бы что не говорил, но количество мегапикселей сейчас роли вообще не играет.
Оба смартфона снимают очень и очень хорошо, какого-то лучшего я выделить не могу.
Но, если смотреть на некоторые другие фишки, то тут победа достанется Mi 9t, так как у него есть и "телевик" и более качественная широкоугольная камера.
ЗвукЗвук в смартфонах хоть и немного разный, но всё равно моно.
Тут победа ни кому не достаётся, так как у всех у нас уши разные, да и качество звука в какой-то песни у одного лучше, в другой у другого.