Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro

Внешний вид

В "прошке" пластиковые боковые стороны, а у противника - металл.

Экран у Mi 9t полностью безрамочный, в то время как у Note 9 "дырка" для фронтальной камеры.

У Mi 9t выезжает камера из корпуса, а сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.

Экран

Батарея

Железо

Камера

Звук

Итог

Эти два смартфона уже хиты продаж, так почему бы их не сравнить и не узнать какой из них лучше? Кого купить?Сравнение будет проводиться по 6 параметрам: внешний вид, экран, батарея, железо, камера, звук.У обоих аппаратов своеобразный дизайн и каждый для себя выберет наилучший.Расскажу отличия:Конечно, разница тут не велика, но всё же балл уходит смартфону от "mi"По типу матриц, оба дисплея сильно различаются. Если у Mi 9t - Super Amoled диагональю 6,39 дюймов с разрешением full hd+, то у 9 Pro - IPS диагональю 6,67 дюймов.Решать вам, но балл опять уходит тому же смартфону, так как Amoled дороже в производстве и более технологичен.Аккумуляторы тут тоже разные. В Note 9 Pro он стоит на 5020 мАч, в то время, как у его противника он на 4000 мАч. Разница на лицо, но справедливости ради она не так сильна на приктике.По скорости зарядки выигрывает "прошка" и это даёт ей безоговорочную победу в этом параметре.Snapdragon 730 у mi 9t vs Snapdragon 720g у его конкурента.По производительности вопросов вообще нет: оба аппарата весьма и весьма мощны, как для своей цены. Выделить какого-то лучшего я не могу.В повседневных задачах проблем тоже нет, поэтому тут ничья.Кто бы что не говорил, но количество мегапикселей сейчас роли вообще не играет.Оба смартфона снимают очень и очень хорошо, какого-то лучшего я выделить не могу.Но, если смотреть на некоторые другие фишки, то тут победа достанется Mi 9t, так как у него есть и "телевик" и более качественная широкоугольная камера.Звук в смартфонах хоть и немного разный, но всё равно моно.Тут победа ни кому не достаётся, так как у всех у нас уши разные, да и качество звука в какой-то песни у одного лучше, в другой у другого.Кто же выигрывает в нашем поединке? Подсчитав баллы, выигрывает Mi 9t со счётом 3, в то время как у Redmi Note 9 Pro всего 1 балл. Конечно, полного разгрома тут нет, но всё таки старичок может еще конкурировать с современными телефонами.