ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro
12:00
Xiaomi приступила к исследованиям в области сетей 6G
10:00
Новая отвертка Xiaomi Precision Screwdriver Kit сразу стала хитом
08:00
В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана
00:45
Игровой клуб Эльдорадо — Ваш путь к богатству
18:00
Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco
16:27
Представлены бюджетные телевизоры Redmi Smart TV X
13:28
Три модели беспроводных наушников OPPO выиграли награды: идеальное сочетание формы и функционала
13:04
Redmi 10X и 10X Pro прошли «фруктовый» тест на прочность
19:00
Новые функции MIUI 12, о которых не рассказали на презентации
17:50
Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10
15:39
Для Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12
14:09
Redmi 10X показали на живых фото и на видео с распаковкой
11:51
Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру
20:55
Состоялась долгожданная премьера смартфона Redmi 10X
19:00
Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру
17:00
Стабильная MIUI 12 Global уже доступна для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20
16:04
Xiaomi представила новые доступные холодильники
14:00
Умная стиральная машина Xiaomi с дистанционным управлением
12:00
Samsung Galaxy S10 Lite упал в цене до рекордного минимума
10:00
Xiaomi Redmi Book 13 лучшее соотношение цена и качество
19:00
Xiaomi Mi Band 5 выйдет до конца июня
17:00
Смартфон Redmi 9 получил сертификат агентств
15:30
Какие смартфоны Xiaomi уже получили Android 10
13:37
В MIUI 12 будет проще отключить рекламные объявления
11:29
Официально представлен смартфон Redmi K30i 5G
18:42
Фишки на MIUI 11, которые нам пригодятся
13:59
Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi
12:21
Секреты MIUI: Активируем шагомер и тему MIUI 12
21:20
Новый процессор MediaTek и цена меньше чем у Xiaomi — взгляд на Realme 6i
18:38
Бюджетный хит украинского рынка Samsung Galaxy A30s снова упал в цене
16:29
iPhone 12 - лучший iPhone за 5 лет
13:30
Sony Xperia 1 II доступен по предзаказу в Европе с ценой больше чем в iPhone
 Больше новостей
» » Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro
-

Битва лучших среднебюджетных смартфона: Xiaomi Mi 9T против Redmi Note 9 Pro

Поделиться:
MobilZone
187
Эти два смартфона уже хиты продаж, так почему бы их не сравнить и не узнать какой из них лучше? Кого купить?
Сравнение будет проводиться по 6 параметрам: внешний вид, экран, батарея, железо, камера, звук.

Внешний вид

У обоих аппаратов своеобразный дизайн и каждый для себя выберет наилучший.

Расскажу отличия:
  • В "прошке" пластиковые боковые стороны, а у противника - металл.
  • Экран у Mi 9t полностью безрамочный, в то время как у Note 9 "дырка" для фронтальной камеры.
  • У Mi 9t выезжает камера из корпуса, а сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей.
Конечно, разница тут не велика, но всё же балл уходит смартфону от "mi"

Экран

По типу матриц, оба дисплея сильно различаются. Если у Mi 9t - Super Amoled диагональю 6,39 дюймов с разрешением full hd+, то у 9 Pro - IPS диагональю 6,67 дюймов.

Решать вам, но балл опять уходит тому же смартфону, так как Amoled дороже в производстве и более технологичен.

Батарея

Аккумуляторы тут тоже разные. В Note 9 Pro он стоит на 5020 мАч, в то время, как у его противника он на 4000 мАч. Разница на лицо, но справедливости ради она не так сильна на приктике. 
По скорости зарядки выигрывает "прошка" и это даёт ей безоговорочную победу в этом параметре.

Железо

Snapdragon 730 у mi 9t vs Snapdragon 720g у его конкурента.
По производительности вопросов вообще нет: оба аппарата весьма и весьма мощны, как для своей цены. Выделить какого-то лучшего я не могу.
В повседневных задачах проблем тоже нет, поэтому тут ничья.

Камера

Кто бы что не говорил, но количество мегапикселей сейчас роли вообще не играет.
Оба смартфона снимают очень и очень хорошо, какого-то лучшего я выделить не могу.
Но, если смотреть на некоторые другие фишки, то тут победа достанется Mi 9t, так как у него есть и "телевик" и более качественная широкоугольная камера.

Звук

Звук в смартфонах хоть и немного разный, но всё равно моно.
Тут победа ни кому не достаётся, так как у всех у нас уши разные, да и качество звука в какой-то песни у одного лучше, в другой у другого.

Итог

Кто же выигрывает в нашем поединке? Подсчитав баллы, выигрывает Mi 9t со счётом 3, в то время как у Redmi Note 9 Pro всего 1 балл. Конечно, полного разгрома тут нет, но всё таки старичок может еще конкурировать с современными телефонами.