В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана

В свежей китайской бета-версии MIUI 12 20.5.25 добавилась интересная возможность создания снимков любой части экрана в любой форме.



Около месяца назад компания Xiaomi представила оболочку MIUI 12, которую считает своей лучшей прошивкой. Новая версия фирменного интерфейса уже активно тестируется как в китайской, так и в глобальной версии. В частности, MIUI 12 Global уже доступна для аппаратов Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 и Xiaomi Mi 9.





Вчера мы уже рассказали о новых функциях в MIUI 12, о которых не рассказали на презентации, а сегодня стало известно о том, что в свежей китайской бета-версии MIUI 12 20.5.25 добавилась интересная возможность создания снимков любой части экрана в любой геометрической форме.



Для создания такого скриншота необходимо удерживать тремя пальцами на дисплее в нужно его области, после чего появятся настройки — можно сделать прямоугольный или круглый снимок экрана, а также скриншот произвольной формы. Также активацию этой функции можно выполнить путем нажатия и удерживания кнопки «Домой» или «Меню», а настроить ее запуск можно в Настройки — Дополнительные настройки — Сочетания клавиш — Сочетания клавиш для поиска снимка экрана.