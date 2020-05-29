ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

08:00
В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана
00:45
Игровой клуб Эльдорадо — Ваш путь к богатству
18:00
Прошивки MIUI 12 Global для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco
16:27
Представлены бюджетные телевизоры Redmi Smart TV X
13:28
Три модели беспроводных наушников OPPO выиграли награды: идеальное сочетание формы и функционала
13:04
Redmi 10X и 10X Pro прошли «фруктовый» тест на прочность
19:00
Новые функции MIUI 12, о которых не рассказали на презентации
17:50
Список смартфонов Xiaomi, которые ещё получат Android 10
15:39
Для Xiaomi Mi 9 вышла глобальная стабильная прошивка MIUI 12
14:09
Redmi 10X показали на живых фото и на видео с распаковкой
11:51
Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру
20:55
Состоялась долгожданная премьера смартфона Redmi 10X
19:00
Смартфон Redmi 10X Pro получил продвинутую камеру
17:00
Стабильная MIUI 12 Global уже доступна для Xiaomi Mi 9T и Redmi K20
16:04
Xiaomi представила новые доступные холодильники
14:00
Умная стиральная машина Xiaomi с дистанционным управлением
12:00
Samsung Galaxy S10 Lite упал в цене до рекордного минимума
10:00
Xiaomi Redmi Book 13 лучшее соотношение цена и качество
19:00
Xiaomi Mi Band 5 выйдет до конца июня
17:00
Смартфон Redmi 9 получил сертификат агентств
15:30
Какие смартфоны Xiaomi уже получили Android 10
13:37
В MIUI 12 будет проще отключить рекламные объявления
11:29
Официально представлен смартфон Redmi K30i 5G
18:42
Фишки на MIUI 11, которые нам пригодятся
13:59
Все доступные ссылки на глобальные MIUI 12 для всех устройств Xiaomi и Redmi
12:21
Секреты MIUI: Активируем шагомер и тему MIUI 12
21:20
Новый процессор MediaTek и цена меньше чем у Xiaomi — взгляд на Realme 6i
18:38
Бюджетный хит украинского рынка Samsung Galaxy A30s снова упал в цене
16:29
iPhone 12 - лучший iPhone за 5 лет
13:30
Sony Xperia 1 II доступен по предзаказу в Европе с ценой больше чем в iPhone
11:32
Компания Xiaomi работает над смартфоном раскладушкой
21:00
Их не остановить, ждем Redmi на Dimensity 1000+ и Snapdragon 865
19:30
Xiaomi Redmi 10X: известна дата презентации и это уже совсем скоро
 Больше новостей
» » В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана
-

В MIUI 12 можно сделать скриншот любой части экрана

Поделиться:
MobilZone
164
В свежей китайской бета-версии MIUI 12 20.5.25 добавилась интересная возможность создания снимков любой части экрана в любой форме.

Около месяца назад компания Xiaomi представила оболочку MIUI 12, которую считает своей лучшей прошивкой. Новая версия фирменного интерфейса уже активно тестируется как в китайской, так и в глобальной версии. В частности, MIUI 12 Global уже доступна для аппаратов Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 и Xiaomi Mi 9.


Вчера мы уже рассказали о новых функциях в MIUI 12, о которых не рассказали на презентации, а сегодня стало известно о том, что в свежей китайской бета-версии MIUI 12 20.5.25 добавилась интересная возможность создания снимков любой части экрана в любой геометрической форме.

Для создания такого скриншота необходимо удерживать тремя пальцами на дисплее в нужно его области, после чего появятся настройки —  можно сделать прямоугольный или круглый снимок экрана, а также скриншот произвольной формы. Также активацию этой функции можно выполнить путем нажатия и удерживания кнопки «Домой» или «Меню», а настроить ее запуск можно в Настройки — Дополнительные настройки — Сочетания клавиш — Сочетания клавиш для поиска снимка экрана.