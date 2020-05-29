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Xiaomi приступила к исследованиям в области сетей 6G

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MobilZone
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К сожалению, конкретных подробностей о том, над чем работают инженеры Xiaomi в области 6G, глава компании Лей Цзюнь не раскрыл.

Основатель и гендиректор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) в рамках недавнего интервью рассказал о том, что производитель инвестирует средства в выпуск 5G-смартфонов, а также уже приступил к исследовательским работам в области сетей следующего поколения — 6G.

Упомянув трудности, с которыми компания столкнулась из-за продолжающейся пандемии COVID-19, Лей Цзюнь рассказал о большой роли сетей пятого поколения, которые произведут революцию в IT-индустрии и уточнил, что в обозримом будущем Xiaomi полностью откажется от 4G-смартфонов для китайского рынка и сосредоточится на выпуске аппаратов с поддержкой 5G.

Основатель и гендиректор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun)
Конкретных подробностей о том, над чем работают инженеры компании в области 6G, Лей Цзюнь не раскрыл, но заявил, что данные работы ведутся при активном содействии китайского правительства.

Также глава компании сообщил о том, что Xiaomi присматривается к технологиям по предоставлению услуг спутникового интернета, впрочем, также не уточнив детали.